Bernard Madoff, el inversionista bursátil que estafó por más de US$ 64.000 millones a inversionistas de Wall Street, murió hoy de causas naturales mientras purgaba una condena de 150 años, informaron medios estadounidenses.



Madoff, que el próximo 29 de abril cumpliría 83 años, falleció en el centro médico de Butner, Carolina del Norte, cercano a la prisión en la que se encontraba, aparentemente por causas naturales.



La estafa que protagonizó consistió en tomar capitales a cambio de grandes ganancias que al principio fueron efectivas, pero que años más tarde se evidenció consistían en un sistema piramidal o esquema Ponzi, convertido hoy en uno de los mayores fraudes de la historia.



Los desfalcos fueron cometidos a través de Bernard Madoff Investement Securities, una financiera que fundara en 1960, y utilizando el esquema piramidal ideado por el italiano Carlo Ponzi en 1920.



El sistema necesita cada vez más inversores, ya que si esto no sucede, el sistema cae por la falta de inyección de divisas, provocando que los inversores "nuevos" no reciban ni intereses ni devolución del capital.



El engaño no sólo alcanzó a instituciones bancarias y grupos inversores, ya que fueron víctimas también fundaciones, obras de caridad y la comunidad judía de los Estados Unidos, de la cual el financista era un activo participante.



Bernie Madoff fue apresado por el FBI en 2008, acusado de fraude, luego de que éste le confesara a su mujer e hijos las operaciones fraudulentas, lo que provocó que su propia familia lo denunciara. Fue sentenciado en 2009 a prisión perpetua, pena que le fue conmutada a 150 años durante el desarrollo del juicio.



Madoff no perdió en prisión sus habilidades como inversor: según el medio especializado MarketWatch, en 2017 compró todo el chocolate de taza de la prisión para especular con el precio.

Fuente: Telam