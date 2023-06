Cormac McCarthy ha muerto este martes a los 89 años. La noticia fue confirmada a través de un comunicado publicado por su editorial, Penguin Random House. Se desconoce al momento la causa de su muerte.

McCarthy exploró la naturaleza humana en una docena de novelas. La carretera, No es país para viejos, El pasajero o Stella Maris son algunos de sus títulos.

Había nacido en 1933 en Rhode Island, Estados Unidos. McCarthy tenía una visión algo sombría sobre la condición humana. Algunos críticos y lectores lo consideran el gran novelista norteamericano luego de William Faulkner.

Su obra No country for old men (2005) fue llevada a la pantalla por los hermanos Coen (comercializada en el mercado hispano como Sin lugar para los débiles). Javier Bardem obtuvo el Oscar como mejor actor de reparto por su trabajo en esa película.

En Cómo leer y por qué, el famoso crítico literario Harold Bloom expresa que Meridiano de sangre (1985) es la mejor novela norteamericana de la segunda mitad del siglo XX.

En los últimos McCarthy se puso a trabajar en la escritura de un guion, El consejero (2013), una película de narcos de Ridley Scott. Regresó en 2022 con sus dos últimos libros, El pasajero y Stella Maris, publicados de manera conjunta en español por Random House.