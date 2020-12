Una nueva cepa de coronavirus, distintas a las de Reino Unido y Sudáfrica, fue descubierta en Nigeria por el Centro Africano de Excelencia para la Genómica de las Enfermedades Infecciosas (Acegid).

La noticia se anunció tras analizar, a principios de diciembre, 200 muestras del virus. Allí se confirmó que dos de ellas, tomadas en pacientes el 3 de agosto y el 9 de octubre, presentan mutaciones genéticas.

Nigeria es el país más poblado de África, con cerca de 200 millones de habitantes y hasta el momento tiene más de 82 mil casos de coronavirus totales, y 1.246 fallecidos, cifras relativamente bajas debido a que el número de test efectuados es insignificante.

Según información brindada por la agencia de noticias AFP, luego del anuncio, el Centro Africano de Control de Enfermedades de la agencia de salud de la Unión Africana, organizó una reunión de emergencia para analizar en nuevo escenario.

Uno de los biólogos moleculares, Christian Happi, que participó en la secuenciación genética de esa nueva variante, pidió que no se saquen hipótesis apresuradas sobre la nueva cepa, y aseguró: "No tenemos ninguna idea ni certeza de si esta variante guarda una relación directa con el aumento de casos al que Nigeria está asistiendo actualmente".

Imagen: republica.com

"Si hay algo que el Covid-19 nos ha enseñado es que en todo lo que creíamos saber sobre este virus, estábamos equivocados", enfatizó Happi.

El ex profesor de Harvard explicó: "No sabemos de dónde viene esta nueva variante. Creemos que es independiente, que se produce en Nigeria. No creo que sea importada" y agregó "Lo importante no es la mutación, sino la transformación de la proteína de punta", la parte del virus que permite el acceso a las células del cuerpo, y que haría que esa mutación sea infecciosa, explicó.

Fuente: Télam.