Después de las 11 denuncias por acoso sexual en contra de Andrew Cuomo, este decidió dar un paso al costado y renunciar a la gobernación de Nueva York, cargo que ocupaba hace ya 10 años.

Ver más: El gobernador de Nueva York fue acusado por varios casos de abuso sexual

Su renuncia tendrá efecto dentro de 14 días. Así lo anuncio el ahora ex mandatario mediante un video que posteó en sus redes sociales.

En esas declaraciones, además, Cuomo volvió a rechazar las acusaciones de acoso sexual. No obstante, dio a entender que hubo un contacto con esas mujeres pero que él no cometió el delito del que lo acusan. “En mi mente, nunca he cruzado la línea con nadie pero no me di cuenta de hasta qué punto se había vuelto a trazar esa línea", afirmó.

A su vez, sostuvo que las acusaciones más graves en su contra "no tienen una base fáctica creíble en el informe". "Hay una diferencia entre la presunta conducta indebida y la conclusión de un acoso sexual", sostuvo.

Sin embargo, señaló que debido a dichas acusaciones la máxima autoridad neoyorquina en general se está viendo perjudicado: "La mejor manera en que puedo ayudar es si me hago a un lado y dejo que el gobierno vuelva a gobernar".

Es por eso que le dijo a la sociedad de Nueva York que tomó la decisión por ellos. "Hacer lo correcto es hacer lo correcto para ustedes", indicó.

La primer mujer en el gobierno

Con la renuncia de Cuomo, Kathy Hochul es quien tomará las riendas del cargo a partir de ahora. La demócrata es vicegobernadora de Nueva York desde al año 2015 y ahora tendrá la responsabilidad de ocupar la máxima responsabilidad de la ciudad.

Durante sus años como "segunda" en el Gobierno de Nueva York, a Hochul la han definido como "la cara amigable" de la administración. Ha visitado las cafeterías y fábricas de cada uno de los 62 condados del estado para ceremonias de inauguración y eventos cívicos.

Sobre ella, Cuomo afirmó que es una mujer "inteligente y segura", además de señalar que la transición "debe ser perfecta". "Ella puede ponerse al día rápidamente", aseguró.