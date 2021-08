El gobernador demócrata de Nueva York, Andrew Cuomo, "acosó sexualmente a varias mujeres", incluidas sus empleadas, dijo el martes la fiscal general del estado, Letitia James, al anunciar los hallazgos de una investigación independiente sobre las acusaciones contra el influyente político.

"La investigación independiente ha concluido que el gobernador Andrew Cuomo acosó sexualmente a varias mujeres y, al hacerlo, violó la ley federal y estatal", dijo James en una conferencia de prensa. La fiscal ofreció los hallazgos de cinco meses de investigación sobre varias alegaciones de acoso y señaló que se ha entrevistado a 179 personas y obtenido 74.000 pruebas, entre documentos, correos, mensajes y fotos, que "revelan una imagen perturbadora, pero clara".

La fiscal añadió que las pesquisas demostraron que Cuomo "acosó sexualmente a empleadas actuales y antiguas del estado de Nueva York al avanzar con toqueteos, besos y abrazos no deseados y no consentidos y al hacer numerosos comentarios de naturaleza sexual sugerente que generaron un ambiente de trabajo hostil para las mujeres" y tomó represalias contra al menos una de ellas.

Cuomo respondió poco después insistiendo en su inocencia a través de un discurso televisivo: "Quiero que sepan directamente de mí que nunca toqué a nadie de manera inapropiada ni hice insinuaciones sexuales inapropiadas", dijo. Y explicó su costumbre de dar besos y abrazos. "Trato de hacer que la gente se sienta cómoda. Trato de hacerles sonreír. Trato de conectarme con ellos y trato de mostrarles mi aprecio y mi amistad", añadió. "Ahora entiendo que hay perspectivas generacionales o culturales que, francamente, no las había apreciado del todo. Y he aprendido de esto".

Pero insistió en que la realidad dista mucho de la imagen que se ha proyectado de él. "Tengo 63 años. He vivido toda mi vida adulta a la vista del público. Eso no es lo que soy. Y ese no es quien he sido", afirmó, y agregó que había publicado una respuesta a las acusaciones en su sitio web.

Fuente: AFP/EFE.