El músico Roger Waters, los expresidentes Rafael Correa y Lula da Silva y el filósofo Slavoj Žižek participarán, entre otros, de una actividad online para apoyar al fundador de WikiLeaks, Julian Assange.

La actividad es organizada por la Internacional Progresista, que convocará a activistas, artistas, pensadores y representantes políticos para unirse a Assange "en la lucha por la verdad y la justicia y en contra de la extradición a Estados Unidos".La exposición será transmitida por el facebook de la organización.

Titulado" We stand with Assange" (Estamos con Assange), el evento virtual se realizará desde las 10 (hora de Argentina) y contará con la participación Roger Waters, el ex ministro de finanzas de Grecia Yanis Varoufakis, la actriz y activista Pamela Anderson y los ex mandatarios de Ecuador y de Brasil, Rafael Correa y Lula da Silva.

También participarán la ex embajadora de Argentina en Venezuela y Reino Unido Alicia Castro, el diputado británico John McDonnell, el filósofo Srecko Horvat y la abogada Jennifer Robinson.

Los defensores de Assange, acusado por presuntos cargos de espionaje, afirman que el intento de extraditar y juzgar a su cliente en Estados Unidos tiene motivaciones políticas.

Washington afirma en su embestida contra Assange, que el australiano ayudó a la analista de inteligencia Chelsea Manning a robar los documentos confidenciales y a exponer el nombre de sus informantes, poniendo sus vidas en peligro.