El anuncio de Vladímir Putin sobre la movilización parcial de reservistas para ir a la guerra con Ucrania ha desatado el pánico en Rusia, donde gran parte de sus ciudadanos está tratando de escapar del país antes de que la situación siga empeorando. Paradójicamente, la situación recuerda a lo que vivieron los ucranianos al inicio de la invasión rusa, en febrero pasado.

Se trata de un fenómeno histórico, ya que no se recuerda un número semejante de intentos de huida desde que la Alemania nazi intentó invadir la Unión Soviética en la II Guerra Mundial.

Los vuelos para salir a ciudades que no requieren visado, como es el caso de Estambul (Turquía), o Ereván, capital de Armenia, están ya completamente agotados, y el precio de los pasajes desde Moscú a Estambul o Dubái se disparó en cuestión de minutos, hasta llegar a los 9.200 euros (9.119 dólares), por un vuelo de ida en clase turista.

También la huída en transporte terrestre es inédita: la llegada de rusos a Finlandia por tierra se incrementó un 57% después del anuncio de Putin, según informaron desde la Guardia de Fronteras finlandesa. Las filas alcanzan cientos de kilómetros.

Durante el miércoles, 4.403 ciudadanos rusos cruzaron la frontera sureste de Finlandia, la más utilizada por su cercanía con San Petersburgo.

Protestas, represión y prohibición de abandonar el país

Ante el multitudinario éxodo, el Kremlin anunció ayer por la tarde que prohibía abandonar el país a todos los varones que tuvieran entre 18 y 65 años, ya que son aptos para combatir. Universitarios, jubilados o menores de edad quedaron liberados por ahora.

En tanto, las protestas se intensificaron a lo largo del territorio ruso, donde la represión policial se hizo sentir. En tanto, la fiscalía de Moscú amenazó con 15 años de prisión a los ciudadanos que desafíen la movilización de reservistas de Vladimir Putin, mientras más de 1.300 personas fueron detenidas por manifestarse en distintas ciudades de Rusia.

Se trata de las mayores manifestaciones en Rusia desde las que estallaron tras el anuncio de la intervención militar del Kremlin en Ucrania.

“No tengo miedo. No le tengo miedo a nada. Lo más valioso que nos pueden quitar es la vida de nuestros hijos. No les daré la vida de mi hijo”, dijo una moscovita a AP que se negó a dar su nombre. Cuando se le preguntó si ayudaría protestar, dijo: “No ayudará, pero es mi deber cívico expresar mi postura. No a ¡guerra!”

La oposición de los rusos ha hecho que Putin radicalice su discurso, con un tono mucho más agresivo, para evitar que se le escape el férreo control que ahora mantiene sobre todo el país, y que cada vez le está resultando mucho más difícil de mantener.

“No vamos a volver. Nadie quiere morir sin motivo”, dijo una joven identificada como Katerina a la prensa internacional.

Con información de antena3.com; AP; AFP e Infobae