Una increíble historia impactó a Brasil y en las últimas horas sorprende al mundo debido a que en pleno juicio una mujer besó al hombre que intentó matarla.

Según informó el portal Alegerte Tudo, el pasado 11 de agosto Micheli Scholosser, de 25 años, fue agredida por su pareja Lisandro Rafael Posselt, de 28 años, en frente a una iglesia parroquial. Según el relato de la joven, ella notó que su novio recibía mensajes de otra mujer, lo que provocó una discusión. “Dije que me quedaría con sus amigos y lo denunciaría por violación”, recalcó Shlosser.

Posselt se fue del lugar, pero a los minutos regresó empuñando un arma. En ese momento, amigos de la joven empujaron al agresor al interior de un vehículo y desde allí el joven disparó siete veces. El fiscal Pedro Rui da Fontoura Porto, comunicó que de esos siete disparos, cinco impactaron en la mujer recibiendo dos en la cabeza. "A pesar de eso, sobrevivió", afirmó el fiscal.

De los cinco disparos que recibió Micheli Schlosser, dos rozaron su cabeza (Foto de Alvaro Pegoraro, Folha do Mate)

Durante el juicio que se realizaba el 28 de enero, en un tribunal de Rio Grande Do Sul, la víctima pidió permiso para besarlo y abrazarlo. El insólito episodio fue registrado por un fotográfo del medio local Folha Do Mate.

En ese momento el juez se sintió desconcertado. “Me sorprende que tenga ese deseo de mantener una relación con el sujeto que le disparó cinco veces”, enfatizó.

Insólito beso registrado por un fotográfo del medio local Folha Do Mate

El agresor estuvo en prisión preventiva desde agosto del año pasado, y si bien fue sentenciado a siete años de prisión, quedará libre debido a que no tiene antecedentes penales y la pena es menor a ocho años.

“Hablaremos y si todo va bien, volveremos y todo será como antes. Lo amo y ya lo he perdonado”, manifestó la joven en una entrevista para Gazeta do Sul.

Micheli Schlosser, de 25 años

Además, indicó que nunca había sido agredida. "Ya pagó por su error. De todos los hombres que tuve, fue uno de los mejores. No me puedo quejar, porque no es una mala persona. Me trató de la mejor manera posible. Fui una reina para él".