El presidente norteamericano Donald Trump levantó las banderas del proteccionismo en el discurso virtual que dio ante empresarios de primera línea y líderes mundiales en el Foro de Davos.

"Mi mensaje para todas las empresas del mundo es simple: vengan a fabricar sus productos a Estados Unidos y se beneficiarán de unos impuestos entre los más bajos del mundo. Pero si no los producen en Estados Unidos, y están en su derecho, entonces, simplemente, tendrán que pagar aranceles", dijo el multimillonario desde la Casa Blanca, según publicó la Agencia Reuters.

Trump puso bajo el radar de las próximas medidas a los gobierno de Canadá, México y China, sobre quienes dijo que evalúa fijar impuestos de entre diez y veinticinco por ciento para la compra de bienes.

En otro tramo del discurso, el jefe de Estado norteamericano también apuntó contra la Unión Europea en relación al déficit en el intercambio comercial. "Europa nos ha tratado muy mal, haré algo respecto a nuestro déficit comercial con la UE", señaló.

Trump también reclamó que Arabia Saudita y la OPEP bajen el precio internacional del crudo de petróleo.

"Estoy francamente sorprendido de que no lo hayan hecho antes de la elección. No hacerlo no era francamente una prueba de amor. Si el precio fuera más bajo, la guerra entre Rusia y Ucrania pararía inmediatamente", dijo el mandatario.

Por otra parte destacó sus primeras medidas de gobierno, que incluyó desmantelar las áreas de equidad y género, al presentarlas como la "revolución del sentido común".

"Nuestro país pronto será más fuerte, más rico y más unido que nunca, y todo el planeta será más pacífico y próspero como resultado de este increíble impulso”, afirmó el mandatario", exclamó Trump.