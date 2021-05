Veinticuatro personas, incluidos nueve niños, han muerto en Gaza, anunció el Ministerio de Salud del enclave, luego de ataques aéreos durante toda la noche del ejército israelí, que acusó a militantes palestinos de lanzar más de 200 cohetes.

Después de semanas de intensa violencia en Jerusalén, Hamas, el grupo islamista que gobierna Gaza, lanzó una andanada de cohetes hacia la ciudad santa el lunes por la noche, en el primer ataque a la ciudad en más de siete años.

En Gaza, los funcionarios de salud dijeron que siete miembros de una sola familia, incluidos tres niños, habían muerto en una explosión. No estaba claro si la explosión fue causada por un ataque aéreo israelí.

El ejército de Israel dijo que había matado a 15 "operativos" de Hamas y un comandante de batallón de Hamas. Los médicos israelíes informaron que seis civiles israelíes resultaron heridos por el disparo de cohetes, incluidos los heridos por vidrios rotos y metralla.

En las últimas semanas, se ha incrementado una fuerte escalada de ira en torno a la ocupación de medio siglo de Israel y su control militar cada vez más profundo sobre la vida palestina. En Jerusalén, cientos de palestinos han resultado heridos en las protestas que se intensificaron durante el fin de semana y se extendieron a otras áreas de Israel y la Cisjordania ocupada.

La policía israelí ha respondido con granadas paralizantes y balas recubiertas de goma. El lunes por la mañana, a pesar de los pedidos de calma de Estados Unidos y Europa, los agentes antidisturbios irrumpieron en la mezquita de al-Aqsa, el tercer lugar más sagrado del Islam, y se enfrentaron a los fieles.

Jerusalén ha sido durante mucho tiempo el centro de la crisis israelí-palestina, con sus lugares religiosos venerados por cristianos, judíos y musulmanes. La mezquita de al-Aqsa está construida sobre un recinto que es el sitio más sagrado del judaísmo, conocido por los judíos como el Monte del Templo.

Los palestinos se han quejado de lo que dicen que son restricciones innecesariamente severas a las reuniones nocturnas durante el mes sagrado musulmán del Ramadán.

Mientras tanto, la indignación aumenta entre los palestinos por el desarrollo de un caso judicial israelí en el que se debate si las autoridades israelíes pueden desalojar a decenas de palestinos de un barrio de Jerusalén de mayoría árabe y ceder sus casas a los colonos judíos.

Esa decisión, prevista para el lunes, se retrasó, pero el mismo día se llevó a cabo un provocativo desfile anual de miles de nacionalistas israelíes en la ciudad. El Día de Jerusalén celebra la captura por parte de Israel de toda la ciudad, incluida la Ciudad Vieja y los barrios palestinos, de manos de las fuerzas jordanas en 1967.

Hablando el lunes por la noche después del lanzamiento de los primeros cohetes de Gaza, el primer ministro Benjamin Netanyahu dijo que los militantes habían "cruzado una línea roja y nos habían atacado con misiles en las afueras de Jerusalén".

Añadió: “Israel responderá con gran fuerza… Yo les digo, ciudadanos de Israel, el conflicto actual podría continuar por algún tiempo. No buscamos una escalada, pero quien elija escalar sentirá el peso de nuestro brazo ".

En un comunicado emitido el martes por la mañana, el líder de Hamas, Ismail Haniyeh, dijo que los ataques con cohetes continuarían hasta que Israel detenga "todas las escenas de terrorismo y agresión en Jerusalén y la mezquita de al-Aqsa".

FUENTE: The Associated Press y The Guardian.