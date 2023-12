Los venezolanos votaban hoy en un referendo consultivo con el que el Gobierno busca fortalecer un centenario reclamo sobre el Esequibo, un territorio rico en petróleo y minerales, bajo control de Guyana, que rechaza la iniciativa.

Unos 20,7 millones de venezolanos, de una población de casi 30 millones, estaban habilitados a participar de la consulta no vinculante, que no es sobre autodeterminación, ya que este territorio de 160.000 km2 es administrado por Guyana y sus 125.000 habitantes no votan.

Venezuela ha dicho que con este referendo busca reforzar su credibilidad y reivindicar su reclamo de soberanía, y niega que se trate de una excusa para invadir y anexar a la fuerza la zona, tal como teme Guyana. La votación cerrará a las 18 (las 19 en Argentina).

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, que busca la reelección en 2024, votó primero en un fuerte militar en Caracas. "Hoy estamos votando como Venezuela por un solo color, un solo sentimiento. Nuestro voto es para hacer respetar a Venezuela", dijo a periodistas después de votar, acompañado de miembros del Gobierno, informó la agencia de noticias AFP.

"El primer efecto que tiene que tener la voz poderosa en unión nacional de Venezuela es sentar al presidente de Guyana y que vuelva al Acuerdo de Ginebra y a los mecanismos de negociación pacífica", agregó.

En Guyana, el presidente Irfaan Ali aseguró hoy que su país no tenía "nada que temer" frente al referendo. "Quiero asegurar a los guyaneses que no hay nada que temer en las próximas horas, días, meses", dijo en una transmisión en directo por Facebook desde la zona en disputa.