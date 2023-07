Un avión de Latam se despistó ester miércoles a la mañana, luego de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Florianópolis, Brasil.

Se trata del Airbus A321PT-MXM, que salió de la pista 32. El avión estaba operando el vuelo LA3300 desde Sao Paulo.

Las cámaras de seguridad captaron el momento y el video rápidamente se viralizó en las redes sociales.

Afortunadamente no se han reportado heridos y de momento el aeropuerto permanece cerrado al tráfico, debido a que el avión se encuentra en la pista, según informó el sitio On The Wings of Aviation.

El aterrizaje se dio bajo una intensa lluvia. Desde el martes, el mal tiempo está presente en el sur del país y un alerta de ciclón se mantenía vigente hasta el mediodía de este miércoles.