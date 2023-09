WhatsApp tiene un sistema de verificación de lectura que le permite saber al usuario cuando envía un mensaje si fue leído o no por el destinatario. A través del doble tilde azul que confirma la lectura, se obtiene esta información. Pero qué pasa cuando el mensaje lo envía una persona que desactivó esa función?. Surgió un truco para averiguarlo.

Vamos por pasos: para que se active la confirmación azul primero -al mandar el mensaje o contenido- aparecerá una verificación gris que indica que el contenido fue enviado con éxito, y luego otro check del mismo color que confirma que esa persona lo recibió.

Cuando se activa el doble tilde azul, sabemos que el destinatario ya vio lo que mandamos. Además, es posible ver la hora en que lo recibió y lo leyó. Esto se puede verificar al pulsar sobre el mensaje o contenido enviado, para luego ir a la información y allí aparecerán desglosados todos estos datos.

La opción de desactivar el doble tilde azul

Por otro lado, algunas personas optan por desactivar la verificación del mensaje. Pero esto trae como consecuencia que los mensajes que este usuario envíe tampoco aparezcan con el doble tilde azul. Por lo tanto, no sabe si lo leyeron o no.

En ninguno de nuestros chats -salvo en los grupos- será posible tener esta confirmación, al igual que sucede cuando desactivamos la última hora de conexión.

Para desactivar este doble check hay que seguir los siguientes pasos:

1. Abrir WhatsApp.

2. Ir a Ajustes.

3. Buscar la sección de Privacidad y acceder a ella.

4. En esa ventana aparecerá la opción Confirmaciones de lectura, donde hay que oprimir el botón de desactivación.

Paso a paso: cómo saber si leyeron tu mensaje sin el doble tilde azul

En caso de que nosotros o el destinatario tenga desactivada esta función, existe un truco para saber si están leyendo o no nuestros mensajes. Para realizarlo hay que aprovechar que WhatsApp no ha desactivado aún la doble verificación de lectura para los audios de voz, por lo que en este tipo de contenidos aún es posible saber si la otra persona vio o no lo que le enviamos.

Para saber si leyeron nuestro mensaje hay que seguir estos pasos:

1. Comprobar que a la otra persona le están llegando los mensajes con normalidad (algo que se sabe si aparecen los dos tildes grises).

2. Enviar un mensaje de voz, preferiblemente que esté dentro del contexto de la conversación.

3. Esperar a que la persona escuche el audio. En ese momento el doble check gris cambiará a azul, verificando que fue oído y que efectivamente está leyendo los mensajes.

Fuente: Infobae