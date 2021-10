Este sábado, el programa Es Por Acá, que se emite por la 102.3, entrevistó al licenciado en Economía Bruno Susani. El diálogo giró en torno al rol del Estado para controlar mercados oligopólicos, a la inflación y a la concentración en el sector alimentario.

Susani, que además es Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de París, contó que, progresivamente y desde 1976, "al Estado argentino le han sacado los atributos para que pueda regular la economía".

"No se ha reestructurado el Estado ese, que era capaz de regular muchas cosas de la vida cotidiana de los argentinos. Ha perdido la capacidad incluso la capacidad de regular el mercado del trabajo, el mercado monetario y el mercado alimentario, que son los tres mercados más importantes, que históricamente siempre han estado regulados: desde el tiempo de los fenicios”, expresó el economista.

Frente a esto, remarcó que “la regulación funciona en todos los países del mundo. En todos los países de Europa existe un ente regulador de la carne. Entes así existen en todos los países del mundo. Tienen seguimiento de los precios desde la producción”.

Cabe recordar que en nuestro país hubo conflicto durante julio y agosto por la regulación de la exportación de carne a China, como así también históricamente por las retenciones en el secto agropecuario.

“En la medida en que el Estado ya no tiene ese tipo de capacidad de regulación ocurren estos procesos inflacionarios, inexplicables si no se ve otro aspecto que no sea el de la competencia y la oferta / demanda”, señaló Susani.

En esa sintonía, volvió a hacer referencia al viejo continente: “En Europa el mercado alimentario está ultra regulado. No solamente por las autoridades del Estado, sino que además existen asociaciones independientes que tienen una capacidad de diagnóstico, no sólo para los precios, sino también para ver la composición del producto. Esto tiene que ver con la Ley de Góndolas y el etiquetado de productos”.

Para que sistemas como el de Precios Cuidados funcione es necesario que haya control de esas normativas. Algo que en nuestro país no se da. Por esto, Susani expresó: “Hasta que no se regenere el Estado, en el sentido que haya inspectores de trabajo para verificar que los empleados están en blanco, hasta que no se verifique que los precios son los que deben ser, hasta que no se verifique toda una serie de cosas, nada va a andar”.

“Hay que volver a crear un sistema que permita verificar que los incrementos de los precios sean normales y no fruto de remarcaciones. Para eso se necesita personal y sanciones. Las sanciones que se imponen en Argentina para quienes no respetan los acuerdos, las multas tienen que ser proporcionales a las ganancias. La multa tiene que ser proporcional a la ganancia que ha producido no respetar las reglas de la competencia”, concluyó.