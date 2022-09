El programa Es Por Acá, que se emite por la FM 102.3 Más que Música, entrevistó este sábado a la abogada y magister en Criminología, Claudia Cesaroni.

Dialogaron sobre las repercusiones legales que tiene el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández y además la profesional dio su opinión sobre la intención de añadir la figura de magnicidio al Código Penal y la sanción de los discursos de odio.

Sobre el primero, dijo que no se puede agregar una figura cada vez que sucede un caso particular. Sobre lo segundo, afirmó que no serviría e incluso serviría para que quienes plantean esos discursos se victimicen.

La entrevista completa: