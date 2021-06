Córdoba atraviesa un pico sostenido de casos y las medidas de restricción adoptadas por el Gobierno provincial no consiguen menguar la curva. Este jueves se registraron 39 fallecidos y 4.627 contagiados. Para el infectólogo y asesor del COE, Ernesto Jakob, "sin ninguna duda, estamos en el peor momento".

El especialista habló con Nada del Otro Mundo y manifestó su preocupación ante el nivel sostenido de casos diarios, la alta contagiosidad en la población joven y la falta de controles estrictos por parte de las fuerzas de seguridad. Los datos obligan a señalar las posibles fallas tras una semana de medidas restrictivas: "Las proyecciones para los próximos 15 días indican que aumentarán los casos", aseguró.

Jakob se basa en un dato clave para exhortar a la población y a las fuerzas de seguridad: de cada 10 contagiados, 7 son ciudadanos jóvenes. "La población en este momento no está dando nada. Salvo los adultos mayores, que ya estamos vacunados y nos cuidamos. Pero el 71 % de los contagios son de la franja etaria que va de 20 a 49 años".

Consultado en la FM 102.3 sobre la falta de efectividad de las medidas tomadas por Córdoba, que se reflejan en números, el infectólogo apuntó contra la liviandad de los controles a la circulación: "La policía solo controla motos en los puentes y los autos pasan como nada".

"Nosotros podemos sugerir muchas restricciones, pero si no hay ayuda de la población y si no hay controles, no van a bajar los casos".

Por último, el asesor del COE hizo un llamado de alerta ante la llegada del Día del Padre: "Ahora viene el Día del Padre y esto va a ser un caos, porque vamos a ver el aumento de casos tiempo después. La tasa de positividad en los testeos está por encima del 20% y lo que uno espera es que tengamos menos del 10%. Si a eso le sumamos que por cada positivo hay otros tres asintomático, todo esto conspira para que la curva disminuya".