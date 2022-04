Así lo confirmó Exequiel Vergara, integrante de la Asociación de Defensa del Consumidor e Inquilino, quien estuvo presente en la reunión luego del acuerdo alcanzado entre Sergio Massa y Juntos por el Cambio para establecer un plazo de 30 días para definir cambios a la actual ley de alquileres.

“El pedido de los propietarios es por la derogación del artículo de la indexación y por el plazo de los tres años, medidas que afectan no solo a ellos, sino también a inquilinos” afirmó Vergara, quien además sostuvo que es “muy pesado” para el inquilino pagar las comisiones inmobiliarias cuando se realizan sobre tres años de contrato.

Sobre el aumento anual de los alquileres, destacó la necesidad de generar contratos no solo con precios justos, sino también con precios claros: “queremos que el contrato sea claro desde el principio”.

En relación al impuesto a la vivienda ociosa, declaró que no ve posible el proyecto: “buscamos que haya más oferta de viviendas, no que los propietarios decidan no registrar sus viviendas para alquiler”.