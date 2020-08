Vecinos y bomberos combaten el fuego en la comunidad de San Roque.

Aproximadamente a las 20 horas, un foco se reactivó en la localidad serrana. El frente avanzó vorazmente. Martín Reinaldi, movilero de Crónica Central, contó que tuvo que mover el vehículo de los SRT antes que lo consumiera el fuego.

Incendio en la comuna de San Roque | Móvil 1

"La desesperación es muy grande. Yo vengo de Bialet Masse para ayudar. Desesperados de apagar el fuego. Estamos desde esta mañana. En un segundo se prendió fuego", contó una vecina.

"Ya no dan abasto los bomberos. Desde el día de ayer vienen trabajando. Espero que los gobiernos se hagan cargo porque viene pasando todo los años", agregó otra vecina.

Otro vecino comentó: "Acá siempre se ayudan entre los vecinos. No tenemos Defensa Civil. Las cosas no se planifican. Hoy pasa algo y tenemos que ver que hacemos. No hay información oficial de nada".

Incendio en Comuna San Roque | Móvil 2

"Se ha quemado todo San Roque. Esto es un brote que los bomberos habían dado por finalizado. Les hablé urgente para que volvieran", agregó Tito Bustamante, jefe comunal.

El funcionario contabilizó una sola personas evacuada y ninguna vivienda dañada.