En barrio Alberdi, una familia denuncia que no pueden salir de su casa porque el COE no les acerca un alta o un certificado que diga que no tienen Covid-19. La situación es desesperante y los integrantes del grupo familiar piden una respuesta.

En ese barrio, tiempo atrás, hubo un cordón sanitario que ya fue levantado. Pero en ese momento, a principios de agosto, el hijo de 17 años dio positivo y desde el COE lo aislaron en cuarentena estricta junto a su familia.

Desde entonces, y pese a que el joven ya se recuperó y fue dado de alta, no pueden salir del domicilio porque en los papeles siguen en cuarentena. Maribel, la madre, por ejemplo, no puede ir a trabajar porque su empleador le pide un alta.

Detrás de la reja de su casa, la mujer contó su situación: "Estoy encerrada en mi casa hace 25 días porque mi hijo mayor dio positivo. A él le dieron el alta por teléfono y a mí me dijeron que me iban a sacar sangre el día 26. Me cansé de llamar y nunca vinieron".

Recién dos días después pudo lograr el contacto y le pidieron que se acerque al colegio Pizzurno para que le hagan el análisis. Debe esperar una semana más y le pide al empleador que la espere.

Por otro lado, criticó el accionar del COE respecto a la asistencia a las familias en esa situación. "Gracias a Dios tengo vecinos buenos que me hacen las compras. El COE no me trajo ni un jabón, nada", expresó Maribel.