Si notaste que muchas personas de tu círculo cercano han sido notificados del turno para recibir la segunda inoculación, y aún no te convocaron, debes chequear que hayan cargado en el sistema que ya recibiste la primera.

Debes descargar la app Mi Argentina y corrobar que figure el documento de salud con el certificado de la vacunación.

Otra opción es ingresar a tu Ciudadano Digital (CiDi) y verificar que esté cargada tu primera vacunación.

Si esto no fuese así, aparecerá como vigente tu turno para la primera dosis, a pesar de que asististe y recibiste esa inoculación. Ocurre que burocráticamente no se registró la vacunación.

Por lo tanto, jamás te van a llamar para recibir la segunda dosis. Para el sistema nunca te habrías vacunado.

Qué hacer

Entonces hay dos opciones:

La primera es por la web https://vacunacioncovid19.cba.gov.ar

1. Ir a Consulta Ciudadana sobre Vacunación

2. Cargar datos personales y elegir del formulario la consulta sobre "Me vacuné y no me figura la dosis"

3. Cargar fotos del carnet de vacunación

La otra modalidad es llamando a la Línea gratuita para consultas por #coronavirus:

0800-1221-444

Opción 4.

Podés comunicarte las 24 horas

Si no te cargaron en sistemas la primera dosis, ergo, nunca te van a llamar para la segunda.