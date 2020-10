El Hospital Misericordia fue centro de una protesta en la mañana del jueves por parte de su personal sanitario en reclamo de que se cumplan las medidas de bioseguridad necesarias para frenar al coronavirus.

Denuncian que ante la gran demanda de camas, en la unidad de terapia intensiva hay personas con otras patologías compartiendo sectores con enfermos de Covid-19.

"No se cumplieron las medidas correspondientes que había dispuesto el COE de la provincia y a raíz de eso trajo un coletazo. Tenemos en la terapia intensiva pacientes contagiados con pacientes con patologías comunes. Lo mismo pasa en la guardia central. Al no cumplirse las medidas de seguridad, en este momento el hospital no tiene guardia de Obstetricia, no está dando turnos en Laboratorio y así van apareciendo las falencias en el hospital", expresó el delegado de Atsa, José Casanova, a Canal 10.

En diálogo con Crónica matinal, el delegado remarcó la necesidad de buscar una solución a la situación. "El personal de salud está agotado, y al no cumplirse las medidas de seguridad seguimos cayendo, y cada vez somos menos. También denunciamos que en el primer piso, la terapia que se quiere adaptar para pacientes contagiados y todavía no tenemos nada armado, y sin embargo tenemos pacientes derivados que tendrían que estar en centros de salud exclusivamente para Covid", dijo.

Cierran camas pediátricas en el Misericordia: serán usadas con pacientes Covid-19

Ante la alta ocupación de camas en el sector privado, ya al punto de la saturación, muchos pacientes con obra social terminan ocupando lugares en el sistema público. "En la guardia tenemos pacientes con obras sociales que no se pueden derivar a otras clínicas porque están saturadas y los tenemos en la parte pública", detalló Gabriel Medina, delegado de Atsa.

"Hay una mala gestión de parte del ministerio. Desde el vamos ellos han destinado un servicio, pensado para separar a los pacientes y dejar un área sin contagios, y no lo están reparando en su debido tiempo y generan más contagios. A su vez, que vengan pacientes del área privada es un cuello de botella, le quita camas a la gente que no tiene obra social. Hay una mala gestión de parte de cada institución también", expresó Laura Fernández, delegada de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Sandra Vázquez, delegada del SEP, afirmó que tuvieron reiteradas reuniones con el director del hospital, donde se le plantearon las problemáticas del nosocomio. "Hace siete meses que estamos esperando que realmente nos dé una solución. Cuando se detectó el primer caso de Covid-19 en el piso se le pidió desinfección y cierre y jamás nos llevó el apunte. Se le pidió que el triage funcione y no lo puede hacer funcionar porque falta personal en el hospital, entonces no tenemos cómo tener un triage como corresponde. Necesitamos que el director escuche a los compañeros, camine el hospital y escuche las soluciones", concluyó.