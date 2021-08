Yamila Nizetich pasó por el Pailos Bar a charlar con el Flaco y tomarse un café contándonos como fue la experiencia de participar en los Juegos Olímpicos de Tokio.



El balance fue positivo, les tocó el grupo de "la muerte" y si bien los resultados no acompañaron, el roce sirvió para el sudamericano que se viene en septiembre, el principal objetivo de las Panteras para poder clasificar al mundial.



El Flaco le preguntó si seguiría el camino del voley cuando se retire como jugadora y ella contestó que no, que cuando lo deje será un vacío enorme pero que tendrá un punto final en su historia.



Yas está por recibirse de Lic. en Turismo y cree que su camino seguirá por ese lado... además, sabe ¡6 idiomas!. Ella emigró de Argentina de muy chica y eso le obligó a ir aprendiéndolos en sus pasos por Europa.



El Flaco la desafió a contar un chiste y a cambio el se animó a tirar unos pases con ella... no te pierdas ese momento