El gran problema de la economía argentina está siendo la inflación. No para de crecer, afecta el día a día de los ciudadanos que pierden constantemente su poder adquisitivo, y el Gobierno Nacional no acierta en la maniobra para ponerle freno.

Con diferentes medidas económicas, comunicadas en las últimas semanas, el ministro Sergio Massa busca llegar a todos los sectores y fortalecer el mercado interno. Además, de sumas fijas y posibilidades de crédito, anunció la modificación del mínimo no imponible de Ganancias y la devolución del IVA en compras de la canasta básica.

Para analizar estos anuncios, el programa Con el diario del lunes invitó a Gastón Utrera, Doctor en Economía y analista económico, quien no dio el visto bueno a los anuncios.

“El conjunto de medidas implica incumplir el acuerdo con el FMI inmediatamente después de haber acordado con el Fondo y haber dejado la próxima revisión al final del mandato. El FMI no debe haber encontrado nunca un incumplimiento tan descarado e inmediato”, sostuvo el presidente de Economic Trends.

Al respecto, el analista agregó: “Lo de Massa es de una audacia temeraria, casi irresponsable, en una situación de inflación acelerada, que empezó con la devaluación después de las PASO. Está bien que estaba acordada con el FMI, pero de todas maneras, en un contexto de inflación tan alta, la economía queda totalmente indexada al dólar, por lo cual se traslada automáticamente a precios internos”.

Por este motivo, consideró que la inflación de septiembre estará cerca del 20% que implicó la suba del tipo de cambio el lunes posterior a las elecciones primarias. “Va a dar un número alto, por eso están preocupados”, señaló por la pantalla de Canal 10.

DOLARIZACIÓN:¿SÍ O NO?

De acuerdo a un sondeo de la consultora Federico González y Asociados, en un plebiscito, el 47% estaría a favor de elegir el camino de la dolarización.

Sin embargo, para el Doctor en Economía Argentina no debería encarar esta propuesta. “Es un esquema extremadamente rígido que hace que, cuando el dólar se fortalezca en el mundo, tengamos problemas de competitividad. Está la idea de que con flexibilidad laboral eso se acomoda, pero no funciona. Ese es la razón principal por la cual diría que no, aun consiguiendo los dólares”, explicó.

Por otro lado, argumentó: “Sin dólares es muy complicado llegar a la dolarización, porque implica unificación cambiaria, es decir sacar los pesos y poner el dólar a un tipo de cambio único, que sería el más alto de la brecha. Entonces, sería un proceso que, paradójicamente, buscando acabar con la inflación, arrancaría con muchísima inflación”.