Entre el 25 y el 27 de abril la consultora Zuban -Córdoba realizó un sondeo de la opinión pública sobre las elecciones 2023. Por ese motivo, Paola Zuban, su directora fue invitada al programa Alfil TV para dar detalles de la información relevada.

En primer lugar, dijo que hay una especie de ansiedad electoral en la clase política, “están todos discutiendo los perfiles de los posibles candidatos mientras que la ciudadanía está yendo por otro lado, preocupada por otras cosas”.

Sin embargo, el dato más significativo que arrojó la encuesta es que el escenario ya está divido en tres. “La tendencia de este bicoalicionalismo, que nos puso a elegir entre dos espacios se está empezando a quebrar, y hay un crecimiento sostenido y una tendencia en alza de los espacios libertarios”, explicó. Según lo recogido por el informe, este nuevo espacio tiene una potencialidad de votos del 20,6%, Juntos por el cambio una intencionalidad del 28,2%, mientras que el Frente de Todos alcanzaría 23,9%.

Asimismo, aclaró que cada una de las alianzas tiene sus propios conflictos. “Por un lado, el FDT está exponiendo una fractura expuesta y reconfigurando intereses muy diferentes. Se prevé que habrá dos o tres candidatos del oficialismo. Y por otro, JXC también tiene divisiones internas, tiene por los menos siete aspirantes a presidente y con distintas posturas, hay personalidades muy disímiles dentro del PRO y el radicalismo está muy fortalecido”, comentó la politologa.

Para Zuban tanto Juntos por el Cambio y Frente de Todos han defraudado a la ciudadanía sobre todo con la crisis económica.

“El debate político se tiene que enriquecer y la clase política debe dejar de mirase a sí misma e interpretar las demandas ciudadanas. Además hacer pedadogía política, porque la gente reclama profundidad por el desconocimiento sobre cierto temas”, sostuvo por la pantalla de Canal 10.

“La avenida del medio existe y es la que termina definiendo las elecciones. La dirigencia tensiona el electorado hacia los extremos. Pero hay una masa sin pertenencia partidaria ni identidad ideológica firme, que va pendulando de acuerdo a cómo le impacta la gestión del gobierno. Hay gente que lo votó a Fernández en 2019, que hoy no lo votaría, entonces hay que ver cómo se comportan”, aclaró.

En ese sentido, dijo que si bien “hay una potencialidad en ese votante del centro, falta un candidato que los represente. Hoy no se ve nitidamente a uno que sea capaz de capitalizar ese potencial electoral”.

EL FENÓMENO MILEI

Javier Milei es el nombre que crece fuerte como una tercera opción en el mapa electoral. Para Zuban el dirigente libertario tiene tanto fortalezas como debilidades: “una ventaja es que no tiene pasado en la política, y canaliza la frustración y el enojo de la ciudadanía, pero su propia fuerte es su debilidad, no tiene estructura y por nuestra Constitución no puede presentarse a elecciones sin estructura partidaria. Entonces, queda preso de su propio discurso, va a necesitar del sistema para poder acceder a un cargo electivo y armar una estructura preparando para demostrar que está listo para gobernar”.

No obstante, señaló que no es lo mismo una candidatura para cargos legislativos, “donde la gente generalmente vota perfiles polémicos y combativos, pero no se eligen los mismos perfiles para el ejecutivo”.

En cuanto al desempeño de los libertarios en Córdoba, manifestó que para 2023 puede tener un crecimiento.

CONTRADICCIONES

La directora de la consultora Zuban Córdoba manifestó que “la gente está vota mas por emociones que por un conocimiento racional, dado que debate político se ha empobrecido”.

Además, señaló que se encuentran ciertas contradicciones en las opiniones de la población, sobre todo radicas en el desconocimiento o la desinformación.

Para ejemplificar comentó: “El 70% de los argentinos nos dijo en la encuesta que hay que reducir el gasto público y en el mismo porcentaje dicen que hay que aumentar el gasto en educación, obra publica y los subsidios a la energía y gas. Al mismo tiempo, el 74% consideró que hay que reducir los impuestos. Por otra parte, el 70% está de acuerdo en reducir los planes sociales, pero piden aumentar los subsidios a los servicios”.

Entonces, la politóloga sostuvo que es importante que la clase política de cara al 2023 debe dar el dabate sobre el trasfondo ideológicas que subyace a lo económico, “si es una posición mas estatista o de achicamiento del estado”.