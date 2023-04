“Cuando mi papá murió fue la primera vez que sentí la necesidad de que alguien me predicara; el consolador necesitaba ser consolado”, cuenta Adrián Vitali sobre el motivo que lo llevó a escribir “Ensayo sobre la muerte y el tiempo”.

El exsacerdote pasó por el living de Redacción Abierta para presentar su nuevo libro donde cuenta cómo transitó el fallecimiento de su padre. Así a lo largo de sus páginas, el actual director del Parque Educativo Sur comparte sus reflexiones acerca de la existencia en este mundo.

“Todo lo que hacemos lo hacemos para no morir, si no existiera la muerte no tendríamos tanta conciencia de la vida. La muerte nos moviliza a saber elegir, el gran secreto es que no sabemos el cuándo", dijo por la pantalla de Canal 10.

En ese sentido, también expresó: “En la experiencia del destino, cada uno tiene su tiempo, lo importante es no saber cuándo y ese momento es el que nos permite seguir viviendo”.