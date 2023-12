Esta semana, a través de un comunicado, la UCR nombraba a la legisladora electa Alejandra Ferrero como presidenta del interbloque de Juntos por el Cambio. Sin embargo, la novedad no cayó bien dentro de la alianza. Por un lado, generó rispideces con el PRO que dicen no haber sido consultados, y por otro, también generó tensión en la interna radical, con el legislador Dante Rossi abriéndose en un bloque unipersonal.

Según Ferrero, invitada al programa Alfil TV, desmintió la confirmación y dijo que la postulación es potencial.

También expresó la expectativa de su espacio por la paridad legislativa que habrá a partir del 10 de diciembre, luego de una reñida elección provincial, donde el oficialismo retuvo la gobernación, pero perdió terreno en la Unicameral y en el Tribunal de Cuentas.

“Se ha reconfigurado el mapa político de la Legislatura, dejó de ser una escribanía del oficialismo”, sostuvo.

En cuanto a los objetivos propios señaló: “La idea es privilegiar JxC más allá de lo que pase a nivel país. Y honrar el mandato popular de ejercer el rol de control, además de llevar una agenda que represente los problemas de la gente”.

En ese sentido, sobre cómo actuarán en la Legislatura aclaró que “cuando quieran avasallar o instalar el absolutismo monárquico como han pretendido Hacemos Unidos por Córdoba, ahí estaremos para marcar el control. Si las propuestas le hacen bien a los cordobeses, acompañaremos”.

De acuerdo a lo expresado por Ferrero, la misma actitud es la que adoptará el radicalismo a nivel nacional. “En general, la UCR va a acompañar las políticas de Javier Milei, porque queremos que le vaya bien a los argentinos. Si bien no vamos a cogobernar, vamos a acompañar a la gestión, porque necesitamos que la grieta se acabe. La grieta fue el hilo conductor de todos los fracasos de Argentina y ya no hay margen para otro fracaso”, afirmó. No obstante, indicó que no le estarían entregando un cheque en blanco al presidente electo.