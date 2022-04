Carlos Fara pasó por Córdoba invitado por la Escuela de Negocios de la Universidad Católica de Córdoba, entonces Voz y Voto aprovechó la oportunidad para convocar al programa a uno de los consultores políticos de mayor trayectoria del país.

Durante la entrevista analizó la escena nacional y habló de todas las figuras del arco político, incluido el gobernador de Córdoba.

"Schiaretti es una figura deseada por los distintos espacios, sobre todo los opositores que buscan cómo puede engordar su caudal con una pata peronista opositora al Frente de Todos. Es un capital político importante”, expresó. Sin embargo, dudó que Juntos por el Cambio esté dispuesta a “seguir abriendo su torta societaria”.

En cuanto a la crisis del Gobierno Nacional, señaló que no visualiza una ruptura en el Frente de Todos en el corto plazo. “Si eso sucediera, quedarían en fracciones más pequeñas y eso los dejaría en jaque mate para el 2023”, indicó. Fara comentó que ni siquiera el sector más ligado a Cristina Fernández está seguro de qué acción es la conveniente, “sobre todo porque nadie quiere hacerse cargo del futuro pase de factura de quién será el culpable de la vuelta de Juntos por el Cambio al poder”.

De los dirigentes de la oposición, señaló que Horacio Rodríguez Larreta es quien tiene mayor intención de voto para las elecciones generales, luego estaría Mauricio Macri y Patricia Bulrrich, “posicionada a nivel nacional, pero con menos pergaminos que el Jefe de Gobierno porteño”.

Además, adentro de Juntos por el Cambio se encuentra la UCR que viene insistiendo en tener candidatos propios. “Facundo Manes, ha quedado bien parado a pesar de los resultados de las legislativas de 2021; Martín Lousteau, aunque con menos posibilidades; y el que metará fuerte la cuchara es Gerardo Morales que estaría dispuesto a una negociación para ser el vicepresidente en una fórmula con Rodríguez Larreta”.

Tampoco quedó afuera del análisis Javier Milei, sobre quien manifestó que por su perfil disruptivo puede no llegar al final de la carrera electoral:

“Habrá que ver cuánto le dura el encantamiento, porque faltan quince meses para inscribir las listas y en Argentina es mucho tiempo, se lo puede llegar a comer el mismo personaje”.

Para Fara, actualmente no es viable el surgimiento de la “tercera vía”, porque, según expresó, deben darse tres cuestiones para que eso suceda y no observa a ninguna sobre la mesa: “Que haya un liderazgo, algo que está por verse; que exista una masa critica política que no sea exclusivamente Córdoba o Buenos Aires; y se necesita un relato de la tercera alternativa”.

Frente a todo este panorama, el consultor informó que la sociedad argentina está buscando perfiles más moderados.