“Somos la única fuerza política que competirá en las PASO que planteó antes que ninguna el frente de frentes, que no es más que un gobierno de unidad nacional. No hay que irse muy lejos ni el tiempo ni el espacio, está el caso de Uruguay y Chile, no estamos descubriendo nada nuevo”, sostuvo Carlos Gutiérrez.

El actual diputado nacional que busca renovar su banca por Hacemos Por Nuestro País estuvo en el programa Vuelo Nocturno para conversar sobre las expectativas del espacio para el 13 de agosto.

Según el hombre fuerte del schiarettismo, había dos razones contundentes para que el arco político argentino evaluará esta posibilidad de acuerdo. Por un lado, asegura que el kirchnerismo atraviesa su fin de ciclo: “Estamos convencidos de que perderán las PASO”.

Y por otro, que la magnitud de la crisis en la que está sumergido el país es tal que nadie podrá gobernar solo, “si no tiene la espalda política para encarar los temas que se requieren resolver para salir adelante”.

Dado que no se alcanzó este gran frente político que acordará sobre un programa de doce puntos que resolviera la situación crítica de Argentina, esperarán hasta después de las generales de octubre para continuar con los intentos.

“Los únicos que respondieron a este pedido fueron los radicales. Por tanto, logramos más afinidad con esa fuerza política que con otras. Que nos sintamos más cerca de la UCR, no significa que sea con los únicos”, explicó por la pantalla de Canal 10.

En ese sentido, continuó: “Queremos armar este gobierno de unidad nacional con todas aquellas voluntades que estén dispuestas a firmar un programa, del cual nadie podrá luego sacar los pies del plato”.

Para el precandidato a diputado nacional, si el objetivo es esta unidad nacional, “no manda fulano o sultano, si no la gente. Además, no implica que nadie pierda su identidad política”.