El precandidato a senador nacional, Carlos Caserio, visitó el programa Voz y Voto y destacó algunas de las propuestas de cara a las elecciones legislativas de este año.

El senador aseguró que está convencido de que se necesita un proyecto nacional ya que "si no hay un modelo de crecimiento, de desarrollo, que genere trabajo, que recupere igualdades y la Argentina no se levanta, no se va a levantar Córdoba".

En ese marco, afirmó que como provincia "debemos sumarnos a un proyecto nacional y dejar de lado el cordobesismo". Mirá la nota completa: