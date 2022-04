Carlos Caserio fue invitado al programa Alfil TV para hablar de la interna peronista en Córdoba y también para conocer su opinión sobre la crisis que atraviesa el Frente de Todos. Durante la entrevista se mostró como un hombre fiel a Alberto Fernández.

El ex senador del Frente de Todos describió a su fuerza como una coalición donde conviven los pensamientos de Cristina Fernández, Alberto Fernández y Sergio Massa. “Hoy Alberto se siente el referente de Argentina y cuando tenés que gobernar puede haber diferencia profundas pero creo que el presidente ha decidido tomar las medidas que corresponde. Eso no va a cambiar, seguirá tomando las decisiones que crea las mejores para el país, obviamente intentando no tener conflictos con nadie”, expreso el dirigente peronista.

En ese sentido, aseguró que el primer mandatario ni siquiera hará lugar a los pedidos de la vicepresidenta.

“Si alguien se siente incómodo en este gobierno solamente tiene que correrse", resumió por la pantalla de Canal 10.

Por otra parte, criticó que se muestre una imagen contraria a la posición de los gobernadores peronistas: “Parece que se fueran a juntar en contra del presidente y hasta ahora han actuado siempre a favor, pusieron los votos para el acuerdo con el FMI y recientemente lo apoyaron en la reunión que armaron. Los veo siempre al lado de Alberto, el único que no está es Juan Schiaretti”.

También habló sobre el gobernador de la provincia y dijo que es una incógnita cómo terminará jugando en este escenario electoral. “Su pensamiento parece estar mas cerca de Mauricio Macri y se demostró que la tercera vía en su momento permitió que gané Cambiemos”, sostuvo.

INTERNA CORDOBESA

Durante la entrevista en los estudios de Canal 10, Caserio mostró las boletas de la interna peronista del domingo pasado. En ambas se ve la cara de José Manuel De la Sota, pero acusó que en la correspondiente a la lista del gobernador no estaba la imagen de quienes competían sino la del propio Juan Schiaretti.

“Le pidió a la gente que lo vote a él, no puso la foto de los candidatos porque además de malos, todos son dirigentes radicales”, manifestó.

Describió a la elección como “atípica y especial”. Según comentó no sólo votaron los afiliados al Partido Justicialista, ya que Hacemos Por Córdoba recurrió al “voto afiliatorio” y convocó a los intendentes de Juntos por el Cambio para incidir en los resultados de la interna.

“Hay que sumarle el atropello del gobierno provincial, repartiendo bolsones y apretando empleados. Ha sido vergonzosa la elección en su metodología y muestra la contradicción del espacio del gobernador que utiliza lo más bajo de la política que es apretar a los que menos tienen y presionar el voto para ganar una elección”, expresó.

Por eso, calificó de “extraordinario” el desempeño del Frente de Todos en la interna: “Imaginate que le ganamos a Schiaretti y a los intendentes de la oposición, que son antiperonistas, juntos”.

Recordemos que el sector que responde al gobernador logró imponerse en Calamuchita, mientras que en Punilla ganó la lista de Caserio.

Luego, puso en duda que Hacemos por Córdoba pueda ganar las próximas elecciones generales en la provincia sin el peronismo unificado. “El partido está unido en todos lados, menos en Córdoba, ¡Hasta Juntos por el cambio lo está a pesar de las diferencias!”, exclamó.

Continuó analizando la distancia dentro del justicialismo cordobés: “Ellos se pelaron con nosotros porque quisimos apoyar a un presidente peronista y ellos repartieron la boleta de Macri. Nosotros no nos fuimos de ningún lado, tenemos un compromiso con el presidente y no queremos pelearnos con nadie”.

En ese sentido, aseguró que las diferentes fracciones del Frente de Todos querrán tener sus candidatos en Córdoba. “Nosotros somos los representantes de Alberto. Tendremos que ponernos de acuerdo, como también tienen que acordar Juez y De Loredo”.