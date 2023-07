Daniel Passerini, el candidato del oficialismo para continuar en el Palacio 6 de Julio, está convencido de que el domingo 23 de julio a las 21 horas Hacemos Unidos Por Córdoba estará festejando haber ganado la ciudad de Córdoba.

“El triunfo de Martín Llaryora en las elecciones a Gobernador se sustentó por los números de la Capital, donde obtuvimos 7 puntos de diferencia, incluso en algunos barrios logramos diferencias más importantes. Tenemos esa encuesta real del 25 de junio que nos da la certeza de que vamos a ganar”, aseguró el actual viceintendente en el programa Alfil TV.

También, se refirió al debate en torno a los vínculos entre causas narcos y algunos dirigentes de Juntos por el Cambio relacionados a Rodrigo de Loredo.

“Es preocupante, no queremos que sea el eje de la campaña, porque no es nuestro problema. Para nosotros es tolerancia 0 al narcotráfico, la política debe defenderse del narcotráfico, se están rozando y no debemos permitirlo”, expresó por la pantalla de Canal 10.