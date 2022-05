Las últimas encuestas ubican a Javier Milei disputando el escenario electoral como tercera fuerza y el propio dirigente libertario dio el paso que le faltaba para poder competir en las presidenciales de 2023. Cerró un acuerdo con el Partido Demócrata para contar con la estructura nacional necesaria que lo habilita a ser candidato.

Desde Mendoza, donde se concretó este avance, ya confirmaron que el espacio tendrá sus nombres en todo el país y Córdoba no es la excepción. El precandidato a gobernador de Milei en la provincia será Rodolfo Eiben.

Para conocer los detalles y analizar la situación desde adentro, el programa Con el diario del lunes convocó a Eiben, quien conduce el Partido Demócrata en Córdoba.

“En nuestra provincia, la imagen de Milei y la intención de voto esta rondando el 21%. Es un fenómeno imparable, porque suceden cosas que no se han visto antes en la política. Igual tenemos que ser cautos con el optimismo que nos genera”, sostuvo el abogado por la pantalla de Canal 10.

Eiben negó que el dirigente liberatario sea antipolítica. “Es anticorrupción y anticasta, que no es lo mismo. Nosotros jugamos dentro de las reglas de la democracia. Lo que si queremos modificar es la matriz del ejercicio de la política que se ha venido abusando desde los años de democracia con el devenir de distintos gobiernos que han transformado distritos provinciales en sultanatos, como el caso de Formosa”, argumentó.

Además, aseguró que no es antiestado, “sino que está en contra del Estado cuando toma partido en temas que no le competen, por ejemplo ser accionista mayoritario en empresas como Aerolíneas Argentina, en eso no está de acuerdo. Él dice que hay que dársela a los empleados y que ellos compitan con las empresas”.

También, se refirió a la propuesta de Milei de eliminar el Banco Central:

“Propone su abolición sin que el Estado pierda el poder de vigilancia sobre las entidades financieras que gestionan los recursos que hoy maneja el Banco Central”.

Para el demócrata cordobés “pocas veces se escuchó a un candidato a presidente con tanta capacidad intelectual traducida en propuestas”.

EN CÓRDOBA

Luego del acuerdo de Milei con el Partido Demócrata, comenzaron a conocerse definiciones del espacio en la provincia. Así, ya se dio a conocer el nombre del principal aspirante a la gobernación de Córdoba por esta lista y es Rodolfo Eibein.

“El armado local presupone un candidato a gobernador propio con la fuerza, el conocimiento y la ficha limpia como para poder serlo. En el partido demócrata no tenemos muertos en el placar, ninguno ha tenido cargos políticos”, comentó.

El precandidato negó la posibilidad de una alianza con Juntos por el Cambio: “Vamos a ir solos, creciendo como lo venimos haciendo con una oferta a la sociedad cordobesa absolutamente loable, real y concreta sobre los problemas de la gente”.

En cuanto a sus propuestas adelantó que pretende “que la gente vuelva a vivir con normalidad y respeto”.