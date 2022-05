A una semana de las elecciones presidenciales en Colombia, los candidatos cerraron sus campañas en diversas ciudades en medio de un clima de tensión originado en la preocupación evidenciada por el candidato de izquierda y favorito para alcanzar el primer puesto, Gustavo Petro, sobre una posible suspensión de los comicios, medida que fue descartada de plano por el actual presidente, Iván Duque.

Petro había acusado a las autoridades de querer detener los comicios del próximo domingo para impedir un triunfo suyo en primera vuelta -posibilidad no confirmada por ningún sondeo conocido últimamente, si bien alguno lo colocaba a las puertas de esa victoria-, pero anoche Duque rechazó de manera tajante ese plan, y advirtió que Colombia tiene una "democracia vibrante".

Petro cerró su campaña en una abarrotada Plaza de Bolívar, en el centro del poder político del país, con un discurso que volvió a reiterar la necesidad de un "cambio".

"Estamos en la Bogotá libertaria, en la Bogotá democrática, en la Bogotá que siempre ha levantado la bandera de la justicia y los derechos", aseguró, y manifestó que "es en el amor y no en el odio" donde "podemos encontrar la unidad", reprodujo la agencia de noticias Ansa.

El candidato del Pacto Histórico, que agrupa a varios partidos de izquierda, recordó su encuentro hace varios meses en el Vaticano con el papa Francisco, al citar la encíclica "Fratelli Tutti" y señalar que existe el "amor político", que es "el amor al pobre, el amor a la persona más débil" y al "excluido".

Por su parte, el candidato de la derecha, Federico Gutiérrez, segundo en intención de voto de acuerdo con los sondeos, cerró su campaña en Medellín (noroeste), en medio de un temporal de lluvias que por poco arruina la manifestación, con la promesa de educación gratuita para jóvenes pobres y su deseo de "unir" al país.

"Vamos a ganar la Presidencia para unir", prometió "Fico" Gutiérrez, al advertir que "aquí lo importante es dejar los discursos de odio".

Por su parte, el candidato independiente Rodolfo Hernández, quien ha crecido en las últimas semanas en las encuestas, en las que se ha acercado mucho a Gutiérrez, envió un mensaje a sus seguidores reunidos en la población de Piedecuesta (noreste), a través de una videoconferencia, en la que reiteró su discurso del "fin de la politiquería".

"Estamos cansados de esperar todo lo que nos prometen los politiqueros y no cumplen nada. Estamos cansados de todo lo fallido, pero ese cansancio no es una derrota porque vamos a votar en contra de todos esos ladrones el próximo 29 de mayo y los sacamos del gobierno", manifestó el aspirante de 77 años, quien fue alcalde de Bucaramanga, Santander, pero aun así se presenta como candidato de "la antipolítica".

En tanto que Sergio Fajardo, de la Coalición Centro Esperanza, inició el domingo con un ascenso al cerro de Monserrate, desde donde se observa toda Bogotá y luego se dirigió a dos zonas de la capital, donde se reunió con seguidores de su campaña.

"He señalado una y otra vez que estoy acá para hacer una política distinta. Yo no voy a participar en la destrucción de Colombia, no voy a incitar a la confrontación, pero sí hay que llamar la atención porque lo que está pasando es serio", afirmó Fajardo, respeto del nivel de confrontación y violencia verbal durante la campaña.

Gutiérrez ocupa el segundo lugar de las encuestas, aunque seguido de cerca por Hernández.

Las encuestas de los últimos días dan casi un empate técnico para el segundo puesto, aunque algunas ponen a Hernández por delante, reseñó la agencia Europa Press.

El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) tiene a Hernández -21,8% en intención de voto- por delante de "Fico" -21,4%-, y es la muestra que más caudal de apoyos le da a Petro: 48% con lo que el exalcalde de Bogotá quedaría a 400.000 votos de lograr un triunfo en primera vuelta (la mitad más uno de los votos válidos).

Hernández, candidato de la derecha populista, recibió en los últimos días el apoyo de Ingrid Betancourt, que decidió el viernes dejar a un lado sus casi testimoniales aspiraciones presidenciales para sumarse a la Liga de Gobernantes Anticorrupción.

Fuente: Télam.