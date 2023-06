“De ganar, será la primera vez que una mujer esté al frente del Concejo Deliberante y le vamos a dar la impronta necesaria para que las mujeres no duden que pueden ocupar lugares de preponderancia” dijo Soher El Sukaria, la flamante compañera de Rodrigo De Loredo para disputar la Capital. “Las mujeres en general somos acompañantes, no estamos liderando ni siquiera listas legislativas, todavía hay que seguir probando que tenemos cualidades y capacidades, los hombres no demuestran nada”, agregó mientras en las calles se vivía la marcha Ni una Menos.

Invitada al programa Alfil TV, la candidata a viceintendenta de Juntos por el Cambio aseguró que su postulación tuvo absoluto consenso de la alianza.

“Mi candidatura es la consecuencia de un proceso. Todo se alineó y se dio natural, no fue nada forzado ni exigido”, expresó.

Según la dirigente del PRO, la fuga de quien fuera el presidente de su fuerza, Javier Pretto hacia Hacemos Unidos Por Córdoba no incidirá a favor del oficialismo en los comicios. “No creo que un extrapartidario que se fue como se fue de su espacio, le aporte algo a la fórmula, no creo que se traduzca electoralmente de ninguna manera”, insistió por la pantalla de Canal 10.

Sostuvo que no hay evidencia de posibles nuevos movimientos entre partidos: “Si los hubiera, no implica que nuestra estructura esté débil o condicionada; estamos bien, seguimos sólidamente y somos más competitivos que antes”. Por eso, aseguró que “por primera vez” Juntos por el Cambio tiene “posibilidades concretas de gobernar la provincia y la ciudad”.

“El oficialismo realmente está asustado. Andar buscando dirigentes de otros espacios demuestran inseguridad, están nerviosos”, concluyó.