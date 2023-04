En las últimas dos semanas la cotización del dólar paralelo subió alrededor de 80 pesos. Otra disparada récord para la economía argentina que no logra estabilizarse a pesar de los intentos del Gobierno.

En este contexto de volatilidad e incertidumbre, la Bolsa de Comercio de Córdoba presentará su tradicional Balance de la Economía Argentina. La edición número 29 de este informe trae novedades, no sólo será anual analizando el 2022, si no que habrá una actualización en el segundo semestre de este año.

Anticipándose al lanzamiento que será el próximo jueves 27 de abril, el programa Con el diario del lunes invitó a Fabio Ventre, subdirector del Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa, para que adelante algunos de los resultados alcanzados.

“Vemos en primer lugar recesión. Aunque falte la confirmación, Argentina está en recesión; segundo, la inflación en suba, superamos los tres dígitos y posiblemente sobrepase el 120%, pero no sabemos hasta dónde puede llegar, aunque todavía no vemos una hiper”, señaló y agregó un tercer punto: “La sequía explica en parte lo que pasa con el tipo de cambio. Por este fenómeno, se perderán cuatro puntos del PBI en Argentina y casi veinte en Córdoba. La sequía no es la causa de la crisis, pero es un condimento sustancial que explica lo que pasa”.

Según el economista, el principal problema del país es la inflación y que no hay a la vista un plan que la combata.

“Para atacar la inflación tenés que controlar la emisión, para no tener emisión tenés que controlar el déficit fiscal. Son dos pilares que, a ninguno te los controla de forma directa una dolarización, eso es bastardear el problema de la economía argentina, creer que lo soluciona es una mirada ingenua”, sostuvo por la pantalla de Canal 10.

Desde su perspectiva, es necesario avanzar en reformas, como la impositiva y la laboral, para que atiendan inconvenientes de segundo nivel.

Aseguró que para delinear una salida de la crisis es fundamental el consenso social, “porque los problemas no se resuelven ni con las elecciones ni con la dolarización”.

DÓLAR SIN TECHO

“Tras la disparada de la inflación, el dólar ganó terreno, pero preocupa hasta dónde pueda llegar, estamos en una sobrerreacción del tipo de cambio. Ya nos hemos acostumbrado a este tipo de corridas que, en general, termina estabilizándose en algún valor, pero ahora no sabemos cuál será el pico y dónde lo hará”, explicó sobre la trepada de la cotización del dólar paralelo.

Si sigue aumentando, sin encontrar techo y supera los 500, vaticina un pronóstico poco positivo: “De ser así, el impacto en la inflación puede ser mayor y se pueden desequilibrar aún más las variables de la macroeconomía argentina”.

Con estas escaladas del dólar, aseguró que es muy difícil pedirle a los argentinos que apuesten al peso, ni siquiera elevando las tasas de interés de los plazos fijos. “No pensamos en el peso como ahorro, porque un auto, una casa, hasta los bienes durables están muy ligados al dólar”, argumentó.