El Diputado Nacional Facundo Manes fue de la partida de Voz y Voto en la noche del martes. Durante la entrevista, el dirigente radical habló de la interna en Juntos por el Cambio y cómo ve a la Unión Cívica Radical dentro del armado.

“Cuando gobernó solo, al pro le fue mal. Es bueno que cada sector que conforma la coalición tome más identidad. La UCR tiene la posibilidad de convocar a una nueva mayoría y no ha gobernado, por lo que puede generar menos rechazo de los extremos”, expresó por la pantalla de Canal 10.

Para Manes, la sociedad está cansada de la dirigencia política y de las divisiones, entonces atentos a este reclamo, señaló que "todo indica que vamos a la unificación del Bloque Radical".

"No queremos el país del kirchnerismo, queremos un país insertado en el mundo, con cohesión social, con mayor educación y mayor producción. Argentina no se resuelve con una ley, sino que hay que hacer la revolución del conocimiento, esto significa de una vez por todas producir para darle bienestar a los 45 millones de argentinos. Si no, cualquiera que llegue al poder va a administrar pobreza", dijo el diputado.