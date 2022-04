El Ministro de Gobierno, Facundo Torres fue invitado a Voz y Voto, y durante la entrevista negó que la re-reelección de los intendentes sea un tema de la agenda pública del Gobierno provincial. "No lo hemos debatido, ni tratado. A los intendentes sí es un tema que les interesa, les preocupa y que lo están planteando estratégicamente".

Este pedido de habilitar un tercer mandato municipal afecta alrededor de 270 mandatarios de las diferentes fuerzas políticas, pero Torres aclaró que ninguno quiere la derogación de la Ley 10406, que reformó el Código Electoral provincial en 2016, "están a favor de los ochos años, incluso los que vienen hace mucho tiempo, como Daniel Salibi de Mendiolaza".

Como integrante de la Mesa Provincia - Municipios, Torres dijo que ese no es el lugar para abordar la propuesta. "Se tratan temas de gestión, no discutimos política, no se habló jamás de fechas o de alianzas ni de ningún asunto que repercuta en lo electoral. Por eso el éxito del espacio, porque hay respeto a la cuestión política", expresó la noche del martes.

El funcionario provincial insistió en que el camino adecuado es primero debatirlo entre los intendentes y luego cada uno de ellos con los legisladores departamentales, quienes deberán expresar lo que su gobierno local piensa sobre la Ley en la Unicamaeral.

"Los intendentes tiene que plantear la idea en la Legislatura, no es algo que le corresponde al Ejecutivo Provincial", explicó.

Además, sostuvo que la "re-re" no es una cuestión taboo, tampoco un hecho que tenga beneficios o costos políticos "porque es un tema transversal a todo el arco político". En ese sentido, se explayó: "Yo estoy a favor de la alternancia, siempre es bueno el oxígeno entre los mandatos. Pero son los intendentes los que manifiestan la inquietud porque no pudieron llevar adelante sus planes de gestión por la pandemia, y otros porque fueron electos en 2015, previos a la Ley".

EL GRAN CONSEJERO

Durante la entrevista en Voz y Voto, Facundo Torres también se refirió a Juan Schiaretti y a las posibilidades de que se armé un "Partido Cordobés".

"Es el gobernador más importante del interior del país y es una persona de consejo obligada. La estatura política de Juan lo pone en ese lugar y, por eso, lo invitan de todas los espacios que debaten la solución para Argentina", manifestó por la pantalla de Canal 10.

Además, dijo que la provincia es "un ejemplo de la convivencia política, del federalismo y de la defensa del sistema republicano".

De allí que confesó: "No descarto que exista un Partido Cordobés, pero no lo sé. Lo único que puedo afirmar es que hoy Schiaretti está imbuido en la gestión provincial".