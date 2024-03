Los y las docentes tenían previsto parar el jueves 14 de marzo, pero frente a una nueva propuesta salarial del Gobierno, la Junta Ejecutiva Central de UEPC definió levantar la medida de fuerza. Para comprender las razones de esta decisión, el programa Alfil TV convocó a Franco Boczkowski, secretario general de UEPC Capital.

“La medida de fuerza se levantó sin que los docentes conozcan la nueva propuesta del Gobierno. Hoy se la empezó a analizar, la misma se plantea hasta fines de mayo, es decir que en junio la Provincia volvería a dialogar con los docentes”, aclaró el gremialista.

Según explicó Boczkowski, la nueva propuesta “replica los ejes centrales de la anterior: el pago de la mitad de la inflación a mes vencido, acomoda el salario con la duplicación de la jornada docente e incorpora el reconocimiento de pérdida salarial por el FONID, que el gobernador había dicho que no se iba a hacer cargo. La composición FONID viene a suplir el incentivo docente y la plantea así por la deuda que tiene con los docentes de no haber cumplido con el acuerdo salarial 2023”.

“Los docentes rechazamos la propuesta anterior porque hay ajuste sobre el salario, pero los salarios están bajo el nivel de indigencia, entonces un planteo así no podía ser aceptado. Y la nueva, de incremento salarial tiene poco”, señaló por la pantalla de Canal 10. En ese sentido, indicó que la nueva propuesta propone una actualización a la mitad de los aumentos de la economía: “Así vamos a a perder un 25% del poder adquisitivo en cuatro meses”.

“Los compañeros y compañeras están teniendo que elegir qué comida darle a sus hijos, los llevan a dormir más temprano para evitar la cena. Es muy grave un ajuste sobre un salario que no permite mantener una familia, no solo no permite comer, si no que no podés pagar un alquiler. El sueldo promedio está en 320 mil pesos y un alquiler ronda los 350 mil pesos”, describió el secretario general.

De allí que reiteró: “Es una propuesta de ajuste sobre un salario que no lo aguanta. El salario tiene que permitir vivir, si los docentes están en un nivel de indigencia, la propuesta tiene que superar esa situación y mejorarla”.