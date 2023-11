A días de que Argentina defina su próximo presidente, el programa Vuelo Nocturno invitó a la diputada nacional de Unión por la Patria, Gabriela Estévez para conocer cómo vive el oficialismo el último tramo de la campaña.

En primer lugar, señaló que el 19 de noviembre en las urnas no sólo habrá bronca o frustración, “también la gente irá a votar con esperanza a partir de ciertas decisiones políticas que se han tomado en este último tiempo”.

“Hay enormes posibilidades para nuestro país, ya hemos pasado lo peor de la crisis que nos dejó la pandemia y la que se arrastra del desastre que dejó Macri”, explicó por la pantalla de Canal 10.

En ese sentido, aseguró que Argentina tiene condiciones para crecer pero que la deuda con el Fondo Monetario Internacional lo impide:

“Es necesario que el FMI nos saque el pie de la cabeza para permitirle crecer al país y, así poder pagarle y también para que pueda vivir bien nuestra gente”.

No obstante, reconoció que se han tomado medidas que “sacan el país adelante, como mejorar las condiciones para producir y exportar valor agregado, mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores con la devolución del IVA y eliminar el impuesto a las ganancias”.

Durante la entrevista, habló de un posible triunfo de Javier Milei: “El principal riesgo es que, en el año que se cumplen 40 años de democracia, pueda ganar alguien que no cree en la democracia, ni siquiera en el país, que le dice a los jóvenes que se vayan, que no cree en nuestro pueblo ni en el Estado, es preocupante. ¿Cómo haría alguien para gobernar el país si no cree en su gente y el Estado? ¿Cuál es el futuro que le deparará a los argentinos y argentinas algo así?”, reflexionó quien renueva su banca en diciembre.

Además, indicó que al candidato libertario lo banca el sector financiero: “En los militantes de Revolución Federal que lo acompañan, están los hilos que van atando a bancos, a Caputto, a sectores vinculados a Macri. Por eso, no es casualidad que el expresidente lo apoye, incluso en la campaña de las generales en detrimento de sus candidatos”.

Por otra parte, la diputada nacional dijo desconocer por qué el gobernador Juan Schiaretti está concentrado en atacar a Massa, “pero veo el acompañamiento de los intendentes del interior que si entienden el proyecto que se quiere desarrollar y cómo va a contribuir a que esas localidades crezcan”.

“El acompañamiento de los diferentes sectores sociales y gremiales es muy importante, porque entienden que nuestro candidato tiene un proyecto de país en la cabeza y que los hizo parte. Lo del gobierno Nacional se va a concretar y se va a ver en esta elección, no solo los votos si no la presencia de los sectores garantizando la fiscalización”, concluyó.