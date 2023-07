“Nuestros votantes siguen siendo fieles”, aseguró Aurelio García Elorrio en Alfil TV. El excandidato a gobernador por Encuentro Vecinal pasó por el programa para hablar sobre las elecciones del pasado 25 de junio.

“Un resultado parejo le hace bien a la democracia”, sostuvo respecto a la ajustada diferencia que sacó Hacemos Unidos Por Córdoba sobre Juntos por el Cambio.

Hasta que esté el escrutinio definitivo, el triunfo del oficialismo fue por 3 puntos. Según García Elorrio, su espacio no podría habérselos brindado a la alianza opositora. Por un lado, porque “nuestros votantes están vinculados a temas complejos, como la vida y la familia, entonces esos votos no van a un dirigente si no a una agenda”. Y por otro: “Los votos que le faltaron a JxC hay que buscarlos dentro de ellos mismos”. De todas maneras, calificó como excelente la elección que hizo la fuerza que llevaba a Luis Juez como candidato.