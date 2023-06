El lago San Roque es uno de los principales abastecedores de agua de la provincia, sin embargo sus altos niveles de contaminación parece no alertar al Gobierno de Córdoba.

Con el objetivo de avanzar en una solución de unos de los problemas ambientales más graves del territorio provincial, Fundeps presentó una acción de amparo ambiental colectivo para exigirle al Ejecutivo que avance en el saneamiento del lago. Si bien la Justicia falló a favor y ordenó al Gobierno la confección del proyecto de un “Plan de de Saneamiento y de Desarrollo Sostenible”, hasta ahora sólo sigue argumentando excusas y postergando acciones.

Para analizar el tema, el programa Redacción Abierta convocó a María Laura Carrizo, coordinadora de ambiente de Fundeps; Gabriel Álvarez, vecino de Carlos Paz; Daniel Díaz Romero, comunicador y fundador de Sala de Prensa Ambiental; Rubén Darío González, biólogo; y Emilio Iosa, médico sanitarista.

Todos los invitados coincidieron en que el oficialismo provincial, en sus diversas gestiones, ha hecho poco y nada por mejorar la situación del San Roque. También acordaron en que el tema no está en la agenda de campaña de ninguno de los candidatos.

En ese sentido, Díaz Romero hizo memoria y contó:

“En 2003, Fabián López, actual Ministro de Obras Públicas, declaró al Diario de Carlos Paz que en tres años las aguas del lago iban a ser transparentes. Pasaron veinte años y cinco gestiones de gobierno… el saneamiento es más miento que sana”.

“El gobierno es ineficiente y falaz. El gobernador dice que saneamos tal y tal cuenca, eso no es real, al contrario, es ineficaz, insuficiente, sobredimensionado. Siempre está atrás del problema, siempre lo estuvo”, agregó González por la pantalla de Canal 10.

“Caño más caño menos, hace veinticuatro años de Gobierno Provincial que no hay infraestructura de saneamiento, el lago está verde y lo está expresando con el olor que pone en jaque la economía de la Villa y la salud de los cordobeses”, explicó Iosa.

“Toda la cuenca del San Roque ya viene con proceso de contaminación y colapso ecológico, que se debe a la gran cantidad de materia orgánica en descomposición. Son una pluralidad de causas: red cloacal insuficiente, el drenaje a través de napas de pozos negros colapsados y el volcamiento de aguas servidas sin control, son motivos delicados. No hay solución de fondo, todos parches”, describió Álvarez, vecino de Barrio Manantiales.

“Incluso, hasta la Agencia Córdoba Deportes tira los efluentes sin tratamiento al río porque esa planta no funciona”, denunció el biólogo y continuó: “Estamos naturalizando una situación que tiene solución, la cual no pasa por sacar algas ni dragar, si por atacar la causa raíz que es la emisión de efluentes y el hecho de que gran parte de usuarios no trata a los mismos. Si nosotros lo tratáramos al 100% el lago se depura solo”.

SALUD Y ECONOMÍA

El problema no es nuevo y la falta de respuestas oficiales tampoco. Según comentó Carrizo las primeras denuncias se realizaron en la década del 80. “Hubo muchas denuncias penales e intentos a nivel político, pero nunca hubo solución definitiva ni intención de solucionarlo”, señaló la integrante de Fundeps.

“Anuncian obras públicas pero niegan ésta que es la madre de todos los problemas ambientales en la Provincia. Es un tema que tiene que ver con la salud y la calidad de vida de los cordobeses. En vez de afrontarlo de una vez por todas, el Gobierno propone un acueducto para traer agua del Río Paraná con endeudamiento económico de fondo”, sostuvo el comunicador.

Por su parte, el médico sanitarista dijo: “Es muy grave lo que nos sucede, estamos hablando de una cianobacteria que produce una toxina que es cancerígena y neurotóxica que se llama microcistina. El lago no miente, muestra a nivel visual y olfativo algo que pone en riesgo la salud y tiene consecuencias económicas para todo el Valle de Punilla”.

“Nuestra esperanza es que la provincia se haga cargo, empiece a trabajar y que nos diga hacia dónde vamos; queremos avanzar en el saneamiento de la cuenca”, concluyó Carrizo.