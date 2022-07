La salida de Martín Guzmán del Ministerio de Economía y la llegada de Silvina Batakis, lejos de generar optimismo en el mercado parecen haber aumentado la desconfianza y la incertidumbre.

Al menos así lo consideran los invitados a una nueva emisión de Con el diario del lunes, Gisela Veritier, directora del ICDA-UCC, y John Walker, vicepresidente de Dracma S.A.

"El mercado no le cree ni al gobierno ni a la nueva ministra, porque seguirá haciendo más de los mismo, es decir que continuará administrando los desequilibrios hoy presentes en la economía argentina. Principalmente el tipo de cambio oficial que está muy atrasado; el tema subsidios y el manejo de la política energética que es una coladora de dólares”, opinó Walker.

Por su parte, Veritier señaló que durante la gestión de Alberto Fernández es evidente la descoordinación en materia de políticas económicas. “El Banco Central, el Ministerio de Economía, el de Producción y la Secretaria de Comercio Interior cada uno ha aplicado políticas por su lado. No había una confluencia de políticas fiscales, monetarias y de ingreso que condujeran a la baja de la inflación”, explicó por la pantalla de Canal 10.

De allí que para la economista será determinante el poder político con el que cuente la flamante funcionaria, el cual la habilite a realizar las acciones necesarias. “Hay que hacer un buen plan de shock inflacionario, que debe ser contundente y bajar rápido las expectativas de los precios, sino será mas de lo mismo”, agregó.

En ese sentido, el vicepresidente de Dracma S.A. insistió en que no confía en que este gobierno resuelva de raíz los principales problemas de la economía argentina.

“Por el contrario considera que intentará ganar tiempo y buscará dilatar las soluciones. Entonces el mercado sobrereacciona y pone mucha presión al tipo de cambio. Pero inexorablemente el mercado y la realidad económica obligarán a la ministra a tener que hacer el ajuste”, sostuvo.

Además, para Walker el futuro es la devaluación. “A fin de año, sí o sí, aunque traten de evitarlo por todos los medios, el gobierno se verá forzado a una devaluación brusca, entre un 20-30% para alcanzar un nivel competitivo del tipo de cambio”, explicó.

Para la directora de la Escuela de Negocios de la UCC la política económica tendrá que seguir girando sobre tres ejes : la inflación, el dólar y las tarifas.

“Si bien está habiendo tasas de crecimiento económico (para algunos del 3,6% del PBI) y hay 15 meses consecutivos del crecimiento del empleo, pero con una inflación que deteriora el poder adquisitivo. Por eso, el mandato de la ministra será recomponerlo y existen dos vías, con mayores paritarias y sosteniendo el aumento de precios, o con una plan antiinflacionario fuerte”, argumentó.

En su discurso para la prensa, Silvina Batakis confirmó que continuará con el programa económico que marca el Presidente. Sin embargo, para Walker es el plan actual el que no cierra. “La única manera que lo haga es con más cepo, más restricciones y más inflación. Pero cuando salta alguna de estas variables, se desencadena una serie de expectativas que el gobierno no puede anclar, porque no goza ni de confianza ni credibilidad, tampoco cuenta con reservas monetarias. No cierra lo económico, entonces contamina lo político, y al estar enfrentados dentro del Frente de Todos generan mayor incertidumbre al mercado”, concluyó.