En Con el diario del lunes de Redacción Abierta, el economista Jorge Colina explicó de qué sirve haber alcanzado un entendimiento con el Fondo Monetario Internacional, pero no fue optimista en cuanto al futuro que se viene en Argentina.

"El acuerdo con el FMI sirve para no entrar en default, que sería como no entrar en el Veraz y que todo el mundo vea que sos deudor”, explicó el titular de IDESA y continuó:

“El convenio es necesario para no ser un paria en la comunidad internacional, pero no es que empieza una nueva vida par los argentinos, es para no empeorar el lugar en el que estamos”.

Es decir que, evitar declararse en incapacidad de pago, sólo implica que otros organismos internacionales puedan seguir prestándole dinero al país.

No obstante, Colina aclaró que en los próximos dos años Argentina no podrá cumplir con sus metas ni de reducción del déficit fiscal ni de bajar la emisión monetaria, pero que el directorio del FMI perdonará la situación sin muchas represalias.

La madrugada del viernes pasado, la Cámara de Diputados dio media sanción al refinanciamiento de la deuda, sin embargo, para lograr su aprobación no se incluyó el programa económico.

“No habrá plan económico, porque si se miran las inconsistencias del memorándum se reflejan los problemas políticos de la coalición gobernante. Hay cosas que el ala más dura del oficialismo prefiere no decir”, sostuvo por la pantalla de Canal 10.

De allí que el panorama que visualiza no es favorable, en particular para la economía de la sociedad. “Entre el plan que es inconsistente y el conflicto entre Ucrania-Rusia, el déficit fiscal va a subir, entonces seguiremos emitiendo, el FMI nos perdonará, pero la inflación va a crecer. El 2022 nos espera una inflación de mas del 60%”, confirmó el especialista.