Juan Negri no está sorprendido por el anuncio de Rodrigo De Loredo, quien a través de redes sociales se lanzó como candidato a la intendencia capitalina.

Durante la entrevista en el programa Alfil TV, aseguró: “Su candidatura clarifica y le da a Juntos por el Cambio, sumado a las propuestas del espacio, una potencia que nos puede llevar a una victoria histórica en la ciudad de Córdoba”.

El concejal de Córdoba Cambia había manifestado sus intenciones de ser un nombre para disputar el Palacio 6 de Julio, sin embargo no le molesta no conformar la fórmula. “Tengo ideas muy claras para Córdoba, pero pusimos por delante las propuestas a las candidaturas. Es el momento de que la alianza ponga lo mejor que tiene porque las elecciones no serán fáciles. Trabajo para que JxC tenga elecciones competitivas, porque para gestionar hay que ganar”, sostuvo.

Insistió en que lo fundamental es la plataforma de gobierno:

“Hay que tener claro con qué propuestas se le compite a un peronismo, porque con la plata que tiene, está haciendo campaña desde hace tres años y medio. No va a ser fácil disputar la ciudad, porque en este tiempo nos han inundado de publicidad”.

Además, acusó a Hacemos por Córdoba de querer fragmentar la alianza, pero que no tuvo éxito. “No pudieron rompernos, pero hicieron todo para lograrlo. Ahora ya quieren hasta nuestro nombre”, sentenció.

No obstante se mostró convencido de que el triunfo tanto el 25 de junio como el 23 de julio será de Juntos por el Cambio. “Falta menos para que volvamos a gobernar la provincia y la ciudad”, concluyó.