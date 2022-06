El 28 de marzo de 2017, una lluvia torrencial provocó una correnteada que atravesó la planta de tratamiento de residuos peligrosos Taym SA, ubicada sobre la ruta Nacional 36, en la zona de Villa Parque Santa Ana y Alta Gracia. Por el aluvión, cedió un terraplén de contención liberando líquidos lixiviados que desembocaron en el canal del Dique los Molinos-Córdoba.

Pasaron cinco años desde aquel acontecimiento altamente contaminante y la Justicia determinó que ni el personal de la empresa ni los funcionarios provinciales son responsables penalmente por lo sucedido. Por un lado, la Cámara de Acusación confirmó la decisión de sobreseer a los directivos imputados argumentando que el delito prescribió, y por otro, el Fiscal Anticorrupción, archivó la causa contra funcionarios por el desborde de la planta. Se investigaba al exsecretario de Ambiente Javier Britch y al director de Policía Ambiental Adrián Rinaudo.

Para conocer los detalles de esta noticia, el programa Con el diario del lunes invitó a Juan Smith, abogado querellante causa Taym.

“Estamos sorprendidos por este fallo. Estas dos actuaciones de la Justicia se dan en la peor situación medioambiental de la historia de la provincia de Córdoba. Parece una broma de mal gusto, porque la sentencia sale el mismo día que el Día Mundial del Ambiente. El Poder Judicial hace un fallo que está desconectado de la realidad, porque la pericia fue muy profunda e indisciplinar, y determinó que se contaminó cielo, agua, tierra, y que llegó al canal del Dique Los Molinos”, explicó Smith.

El abogado sostuvo que la Justicia encorsetó el caso a una cuestión de tiempo transcurrido, que por el paso el tiempo cayó la causa, “siendo que gran parte de la investigación ocurrió en pandemia”.

“Además, no solo hay responsabilidades de los funcionarios, que mientras siguen en sus funciones no cesa la acción penal. Sino que hay que indagar más sobre cuáles fueron las actuaciones de esos funcionarios que permitieron que una planta de la envergadura de Taym se instalará en un paleo cause. Y también de todos aquellos que pusieron su firma durante el proceso y aparecen en el expediente”, manifestó el abogado por la pantalla de Canal 10.

En ese sentido, señaló que tanto el Tribunal Superior de Justicia como el fiscal Franco Mondino deben revisar las sentencias.

“La sensación de impunidad entre la gente es muy grande, encima en un provincia que está atravesando una situación de colapso ambiental”, expresó.

Se mostró confiado en poder revertir a la situación y “llevar a un juicio oral a los responsables”. Para eso, interpondrán un recurso de casación y los vecinos de la zona se presentarán como querellantes particulares de la causa.