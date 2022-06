La semana pasada se vivió un cruce entre el Gobierno Nacional y el Municipal por el envío de los fondos para financiar el transporte urbano de Córdoba. Según Laura Labat, la subsecretaria de Transporte de la Nación, se había entregado la partida correspondiente y, por ese motivo, desestimó la denuncia que había planteado el intendente, incluso le reclamó retrasos en presentar las rendiciones.

Entre este ida y vuelta, el programa Con el diario del lunes convocó al secretario de Transporte Municipal, Marcelo Rodio para que aclare el panorama.

“Nos deben dos meses, todavía no llegó el deposito correspondiente. Entonces, no podemos mandar el recibo de una plata que no enviaron. Vienen atrasados, lo de abril lo pagaron en mayo”, explicó el funcionario por la pantalla de Canal 10.

Además, comentó que esta situación no se repite ni en AMBA ni en Capital Federal.

“Allí les adelantan los recursos, mientras que con el interior una burocracia que esperamos se pueda solucionar, porque este tema no da para más. Deberían enviar los dos meses juntos y los fondos tendría que venir antes para que se haga el pago en tiempo y forma”, señaló.

En ese sentido, insistió en que gracias a los 300 millones que puso la Municipalidad para abonar los salarios de los empleados se evitó un posible paro de transporte: “No hubo medidas de fuerza porque el intendente otorgó esa partida para pagar a los chóferes”.

No obstante, aseguró que el proyecto de Boleto Federal se discutirá pronto en el Congreso. “El trabajo que venimos haciendo desde el interior está dando frutos. Tiene que haber una unificación del boleto en todo el país, una tarifa plana para las localidades. Es una situación que apremia a todas las provincias, por eso es necesario que se trate en Diputados y Senadores”, manifestó.

También, consideró que en la ciudad de Córdoba el sistema de transporte ha mejorado.

“La única forma de lograrlo es no dejando todo en manos de privados. La visión de Llaryora es que el transporte público es un Derecho para el ciudadano y tenemos que gestionarlo nosotros”, expresó.

CAMINO A 2023

“Garantes de esta gestión somos todos los que venimos trabajando con Llaryora y él es el mejor candidato para suceder a Schiaretti, trabajaremos para que eso suceda”, dijo el dirigente de Hacemos por Córdoba anotado como posible candidato a la intendencia.