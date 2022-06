Mientras el Suoem continúa con su plan de lucha como parte del reclamo por la recomposición salarial, la Municipalidad de Córdoba insiste en que no otorgarán el aumento pedido por el sindicato conducido por Rubén Daniele.

"Este conflicto no resuelve en la calle sino en una mesa de diálogo, discutiendo racionalmente y cuidando las finanzas del municipio. Nosotros hemos sido parte de la solución y no del problema, siempre hemos estado dispuestos a la negociación”, expresó Daniel Passerini en el programa Con el diario del lunes.

El viceintendente reconoció que el espiral inflacionario obliga a rediscutir el tema salarial y que el municipio tiene la voluntad de hacerlo, “pero dentro de la racionalidad, la objetividad y la previsibilidad”.

“Nuestra responsabilidad es resolver el conflicto, aunque sin descuidar los intereses de todos los cordobeses y que podamos seguir brindando servicios, entre ellos el transporte, a donde estamos destinando muchos recursos", explicó.

Passerini aclaró que las finanzas municipales están ordenadas y que el estado general es mejor que al momento de asumir en 2019. “Sin embargo, esto no significa que debamos atarnos a compromisos que no podamos cumplir”, dijo y entre ellos se encontraría el incremento del 63% que exige el SUOEM.

TRANSPORTE FEDERAL

Para el viceintendente el debate por el transporte atraviesa un momento histórico. “Por primera vez, Llaryora no está solo en el planteo, ha logrado sumar otras voluntades, como los intendentes de Rosario, Santa Fe, Mendoza y Bariloche. Y ahora hay dieciséis gobernadores acompañando el proyecto”, comentó por la pantalla de Canal 10.

Según el funcionario municipal este problema no podrá resolverse si no se avanza con la distribución equitativa de los subsidios. “Hoy en Argentina hay una desproporcionalidad en la distribución de los fondos del transporte que no soporta más. En Córdoba tenemos que detraer recursos para sostener el sistema de transporte público, un desembolso que no estaba en los planes pero que es necesario para garantizar el servicio. Es injusto que solo el 15% se reparta entre las provincias y el resto se concentre en Buenos Aires”. Para eso, se mostró confiando en que el proyecto de Boleto Único Federal, impulsado por Alejandra Vigo en Senadores y por el bloque de Hacemos por Córdoba en Diputados, pueda concretarse.

EN EL FUTURO

Como Juan Schiaretti no puede ser reelecto porque ya cumplió dos gestiones seguidas, según Passerini, el mejor preparado para suceder al gobernador en su cargo es Martín Llaryora.

De cumplirse esta proyección, Hacemos por Córdoba deberá decidir quién será el reemplazo del intendente capitalino en el Palacio 6 de julio. “Estoy preparado para ser intendente. Con Martín estamos demostrando que tenemos experiencia de gestión. Además, Córdoba nos dio la oportunidad de demostrar que un intendente podía trabajar con el gobierno provincial y la gente está viviendo los resultados de la transformación de la ciudad. Este proyecto merece continuar y yo soy garante de esa continuidad”.