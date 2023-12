El pasado martes el ministro de Economía, Luis Caputo anunció las primeras medidas de ajuste, sin embargo no hizo alusión concreta a qué pasará con los jubilados del país.

No obstante, en los últimos días, trascendió que el nuevo Gobierno comandado por Javier Milei buscará derogar la ley de movilidad jubilatoria votada por el Congreso para reemplazarla por aumentos discrecionales a través de DNU firmados por el presidente.

En ese contexto, se espera el envío de un paquete de leyes que pretende aprobar el oficialismo en el Congreso para llevar adelante las reformas estructurales que tiene planeadas para Argentina. Una de ellas es el tema jubilatorio.

¿Qué pasará con la actual fórmula de movilidad? ¿Hasta qué edad habrá que trabajar? Son algunas de las preguntas que el programa Con el diario del lunes se propuso responder con Aníbal Paz, abogado previsional.

“De momento no hay nada más que especulaciones, todos estamos a la expectativa”, señaló el letrado y continuó:

“Aún faltan detalles pero todo indica que el Gobierno cometerá los mismos errores que en el pasado y caerá en viejos esquemas como el de movilidad por DNU”.

Según el abogado, la actual fórmula de movilidad jubilatoria es “la peor de todas”, ya que pierde frente a todas las variables económicas, incluso frente a otras de contenido social, como el alquiler. “Por eso, se la quiere cambiar, pero también es peligroso pasar a los aumentos discrecionales. Si el aumento va a correr por debajo de la inflación será superior a la fórmula, pero irá por debajo de la inflación para no afectar las cuentas fiscales. Entonces, es peligroso si no se le pone coto con una ley objetiva, porque en definitiva se está licuando”, explicó por la pantalla de Canal 10.

Respecto de una posible vuelta de las administraciones privadas de las jubilaciones y pensiones, las AFJP, Paz reconoció que no es un mal sistema y que en otras partes del mundo se utiliza la privatización con buenos resultados. “Aquí la experiencia histórica es malísima. El problema es que en Argentina hacemos funcionar mal todo en materia de jubilaciones”, aseguró. Para el especialista previsional se debe a que el Estado no toma decisiones a largo plazo, si no al corto de acuerdo al gobierno de turno.

También se refirió a los cambios en la edad jubilatoria que se estima se incluya dentro de una reforma estructural. “La pirámide demográfica actual empuja al aumento de la edad para jubilarse, pero antes de esta discusión hay que debatir el empleo blanco, evitar la evasión impositiva, es decir, ordenar el sistema que ya tenemos antes de empezar con cambios profundos”.