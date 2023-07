La campaña provincial estuvo marcada por la inseguridad, con posturas fuertes de quienes eran los principales candidatos. Por un lado, el electo Gobernador proponía traer el Ejército para dar la lucha contra el narcotráfico; y por otro, Luis Juez hablaba de ser su propio Ministro de Seguridad.

Ahora, el tema también enciende la campaña municipal. El pasado lunes, en un encuentro en la Bolsa de Comercio, el candidato a intendente Rodrigo de Loredo propuso transferir 10 mil efectivos policiales a la órbita municipal.

Para analizar si es posible una “municipalización” de la Policía de Córdoba, el programa Vuelo Nocturno convocó a Julio César Faría, exjefe de Recursos Humanos de la fuerza.

En primer lugar, señaló que pensar en una transferencia de 10 mil efectivos de la provincia a la ciudad, “hasta que se terminen de acomodar, la gestión se va a terminar, como le pasa a CABA”. Según su opinión, así como está la Policía debería reforzarse para ver “frutos en mediano y largo plazo".

“Si uno quiere garantizar la seguridad en la Capital tiene que tener al menos un patrullero por barrio. Hay 564 aproximadamente y hoy hay la mitad de autos circulando. Por cada móvil van dos hombres, ahí daría el número que necesita la ciudad para patrullaje en vía pública. Después tenés que cubrir la atención de comisarías. Son unos 15 mil efectivos para atender las cuestiones normales de una ciudad”, explicó.

El expolicía continuó: “La ciudad está dividida en zonas, que a su vez se dividen en distritos, los cuales cada uno tiene diez móviles para 80 barrios. Si tenés un móvil cada ocho barrios, vas a tener problemas. Si el domo te muestra un delito, el patrullero llegará tarde porque seguro está atendiendo otro problema.

Esto de que la gente llama y el móvil demora va a seguir pasando, porque no están dadas las condiciones para atender la demanda de la ciudad”.

Faría sostuvo que la Policía está atravesada por el control político que marca el rumbo. Por eso, señaló: “Si la política tiene la decisión de hacerlo lo va a hacer; si hay un puja de un lado y del otro, no lo va a hacer. Si estuvieran alineados y fueran del mismo partido seguramente plantearían reforzar la Policía Provincial, pero como no lo son, acá lo que se discute es quién se queda con el poder o plantear una campaña vendible para el ciudadano, pero estos debates caen en saco roto”.

Tanto para el planteo de Llaryora como el que hace de Loredo, indicó que en el medio está la Constitución que no lo permite.

"Seguramente vamos a quedar igual de cómo estamos, será difícil trasladarla y si lo hicieron costará poner en marcha el sistema policial en la ciudad”.

Por otra parte, apuntó a la Justicia y dijo que la ciudadanía no confía, por eso no denuncia. “Desde ahí el mapa de calor es mentiroso, porque no se radican las denuncias, entonces el mapeo operativo será erróneo, entonces trabajamos sobre una mentira y no le damos de fondo al tema”, expresó.

“Están hablando sobre quién se queda con la Policía y no dónde se va a formar. De qué plan de seguridad estamos hablando si no podemos formar a los efectivos”, concluyó.