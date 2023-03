Luego del triunfo de Juntos por el Cambio en La Falda, donde Javier Dieminger se alzó nuevamente como intendente, Marcelo Cossar estuvo invitado a Con el Diario del Lunes para conversar sobre las expectativas del espacio para las elecciones provinciales.

“Ganamos la primera elección, la ganamos muy bien. Marcos Juárez es el punto cero y La falda es el kilómetro uno. Entusiasma, pero lejos estamos de creer que la cosa ya está resuelta, estamos con los pies sobre la tierra, sabemos que para ganar Córdoba, hay que arremangarse y trabajar mucho”, declaró el legislador de Juntos UCR.

Según Cossar Juntos por el Cambio está en armonía:

“Estamos unidos como hace tiempo no veo. De hecho, el 2019 fue un papelón, pero ahora estamos juntos”.

Aseguró que la alianza que llevará a Luis Juez como candidato a gobernador aún no ha presentado un plan de trabajo, porque no estaba definida la fecha de las elecciones. Ahora, al saber que se vota el 25 de junio estarían en condiciones elaborarlas y mostrarlas. “Las propuestas van a llegar en el marco de la campaña, pero estoy tranquilo que serán lógicas, racionales y necesarias, donde priorizaremos lo que la gente necesita. No como sucede hoy en Córdoba que es una pirámide invertida, nos matan en la calle y el Gobierno cree que la cosa es pintar paredes o poner flores en plazas”, argumentó.

Para el legislador radical, los únicos en no ver los problemas que aquejan a los cordobeses es Hacemos por Córdoba.

“Los cordobeses están aterrorizados por la inseguridad, pero el peronismo sólo le teme a perder el poder, no les entra en la cabeza vivir por fuera del poder. Por eso, están preocupadísimos por las fórmulas de JxC”, afirmó por la pantalla de Canal 10.

LARRETA PRESIDENTE

En los festejos en La Falda estuvieron presentes algunos de los principales dirigentes nacionales de Juntos por el Cambio. Los que llegaron a la localidad serrana fueron Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales.

Durante la entrevista en Con el Diario del Lunes, Cossar manifestó que su deseo es que el Jefe de Gobierno de CABA sea el próximo primer mandatario de Argentina.

“Es nuestro mejor candidato a presidente. Además, estoy convencido de que será el próximo presidente porque es el que necesita el país, no JxC, ni el pro, ni UCR”, expresó.